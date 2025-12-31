Фонд гарантування вкладів повернув на ринок неплатоспроможний банк екснардепа Демчака

Замість РВС Банку було створено перехідний Юте Банк, який отримав банківську ліцензію

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб відповідно до плану врегулювання неплатоспроможного РВС Банку створив перехідний Юте Банк.

Зазначається, що Юте Банк отримав банківську ліцензію про право на здійснення банківської діяльності відповідно до вимог законодавства України. Перехідний банк є правонаступником неплатоспроможного банку за переданими зобов’язаннями, тому вкладникам не потрібно переукладати договори або вносити до них будь-які зміни.

Пресслужба фонду повідомила, що вкладники РВС Банку, у яких строк дії депозитних договорів сплив до 4 листопада 2025 року та які мали в банку поточні рахунки, можуть залишитись клієнтами Юте Банку або отримати свої кошти. Для цього потрібно звернутися до нього або до банку-партнера – Асвіо Банк.

Фінустанова наразі перебуває у власності фонду, однак згодом його буде продано інвестору. «Усі гарантовані зобов’язання за вкладами фізичних осіб (включно з ФОП) неплатоспроможного РВС Банк у повному обсязі передані до Юте Банку, що забезпечить безперервне обслуговування вкладників», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, правління Національного банку вирішило віднести RwS bank до категорії неплатоспроможних. За даними Нацбанку, у липні 2025 року банк був у категорії проблемних, однак продовжував вести ризикову діяльність та порушувати пруденційні нормативи, зокрема нормативи достатності капіталу. Частка банку становила 0,04% від активів платоспроможних банків станом на початок жовтня 2025 року.

Рішення було ухвалено через невиконання вимоги регулятора щодо подання до Нацбанку доопрацьованого плану фінансового оздоровлення протягом визначеного строку, продовження провадження ризикової діяльності та відсутності дієвих заходів щодо поліпшення фінансового стану.

Зазначається, що кожен вкладник РВС Банку отримає від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відшкодування в повному розмірі вкладу. Загалом можлива сума виплат становить 456 млн грн.

Відповідно до інформації РВС Банку станом на 1 січня 2025 року ключовим власником фінустанови з часткою 99% акцій є громадянин України Олександр Стецюк.

Банком володів спочатку екснардеп із фракції Петра Порошенка «Європейська солідарність» Руслан Демчак із Олександром Стецюком. Згідно з даними YouControl, наразі ще 1% акцій належить дочці Демчака Катерині.