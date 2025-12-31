Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Фонд гарантування вкладів повернув на ринок неплатоспроможний банк екснардепа Демчака

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Фонд гарантування вкладів повернув на ринок неплатоспроможний банк екснардепа Демчака
У листопаді Національний банк відніс РВС Банк до категорії неплатоспроможних
фото: RwS bank

Замість РВС Банку було створено перехідний Юте Банк, який отримав банківську ліцензію

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб відповідно до плану врегулювання неплатоспроможного РВС Банку створив перехідний Юте Банк.

Зазначається, що Юте Банк отримав банківську ліцензію про право на здійснення банківської діяльності відповідно до вимог законодавства України. Перехідний банк є правонаступником неплатоспроможного банку за переданими зобов’язаннями, тому вкладникам не потрібно переукладати договори або вносити до них будь-які зміни.

Пресслужба фонду повідомила, що вкладники РВС Банку, у яких строк дії депозитних договорів сплив до 4 листопада 2025 року та які мали в банку поточні рахунки, можуть залишитись клієнтами Юте Банку або отримати свої кошти. Для цього потрібно звернутися до нього або до банку-партнера – Асвіо Банк.

Фінустанова наразі перебуває у власності фонду, однак згодом його буде продано інвестору. «Усі гарантовані зобов’язання за вкладами фізичних осіб (включно з ФОП) неплатоспроможного РВС Банк у повному обсязі передані до Юте Банку, що забезпечить безперервне обслуговування вкладників», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, правління Національного банку вирішило віднести RwS bank до категорії неплатоспроможних. За даними Нацбанку, у липні 2025 року банк був у категорії проблемних, однак продовжував вести ризикову діяльність та порушувати пруденційні нормативи, зокрема нормативи достатності капіталу. Частка банку становила 0,04% від активів платоспроможних банків станом на початок жовтня 2025 року.

Рішення було ухвалено через невиконання вимоги регулятора щодо подання до Нацбанку доопрацьованого плану фінансового оздоровлення протягом визначеного строку, продовження провадження ризикової діяльності та відсутності дієвих заходів щодо поліпшення фінансового стану.

Зазначається, що кожен вкладник РВС Банку отримає від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відшкодування в повному розмірі вкладу. Загалом можлива сума виплат становить 456 млн грн.

Відповідно до інформації РВС Банку станом на 1 січня 2025 року ключовим власником фінустанови з часткою 99% акцій є громадянин України Олександр Стецюк.

Банком володів спочатку екснардеп із фракції Петра Порошенка «Європейська солідарність» Руслан Демчак із Олександром Стецюком. Згідно з даними YouControl, наразі ще 1% акцій належить дочці Демчака Катерині.

Читайте також:

Теги: банк

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

США вивели низку російських банків із-під санкцій
США вивели низку російських банків із-під санкцій
18 грудня, 00:29
Якщо дивитися на семирічний період, то незаперечним лідером за кількістю позовів залишається Приватбанк – 191 353 справи
Судовий бум. Українські банки масово подають позови проти боржників
8 грудня, 09:25
Банком-організатором консорціумного кредиту виступив державний банк
Українські банки уклали рекордну кредитну консорціумну угоду: деталі
26 грудня, 18:45

Бізнес

Фонд гарантування вкладів повернув на ринок неплатоспроможний банк екснардепа Демчака
Фонд гарантування вкладів повернув на ринок неплатоспроможний банк екснардепа Демчака
НАЗК оголосило старт кампанії звітування лобістів з 1 січня 2026 року
НАЗК оголосило старт кампанії звітування лобістів з 1 січня 2026 року
Нових ФОПів більше, ніж закритих: що змінилося на ринку за останній квартал
Нових ФОПів більше, ніж закритих: що змінилося на ринку за останній квартал
Запровадження платіжних терміналів для ФОПів 1-ї групи відкладено
Запровадження платіжних терміналів для ФОПів 1-ї групи відкладено
Уряд остаточно відтермінував перехід на еАкциз
Уряд остаточно відтермінував перехід на еАкциз
Кабмін дозволив продавати ліки на заправках
Кабмін дозволив продавати ліки на заправках

Новини

Свято Маланки 2025: традиційні щедрівки і яскраві листівки
Вчора, 20:40
Щедрий вечір 2025: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 19:19
Росія вдарила по Запоріжжю: пошкоджено обʼєкт промислової інфраструктури
Вчора, 05:54
В Україні хмарно: погода на 29 грудня
29 грудня, 05:59
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 28 грудня
28 грудня, 06:01
В Україні хмарно: погода на 27 грудня
27 грудня, 05:59

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua