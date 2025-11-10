Головою правління Raiffeisen Bank вперше стане жінка

Гуріна працює в банку з 1994 року

Наталія Гуріна змінить на посаді Олександра Писарука, який вирішив не продовжувати контракт

Наглядова рада Raiffeisen Bank прийняла рішення призначити Наталію Гуріну головою правління. Вона обійме посаду з 1 січня 2026 року після погодження з Національним банком. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу банку.

Олександр Писарук, який очолював банк з жовтня 2019 року, вирішив не продовжувати контракт. Гуріна нині працює заступницею голови правління Raiffeisen Bank.

Наталія Гуріна наразі як заступниця голови правління банку із січня 2012 року відповідає за ризик-менеджмент і роботу з проблемними активами. «Всю свою професійну кар’єру вона присвятила банку і зростала у ньому фактично з перших років заснування компанії. Почавши свою кар’єру в «Авалі» у 1994 році, Наталія тепер очолить правління Райффайзен Банку», – вказано в повідомленні.

За словами пресслужби, у різний час Гуріна обіймала посади за різними напрямками: біржових операцій, валютного контролю, казначейства, кредитних операцій, моніторингу кредитного портфеля і проблемних кредитів. До призначення членом правління банку із липня 2007 була заступницею головного ризик-менеджера – директоркою департаменту корпоративних ризиків.

«Наглядова рада вітає Наталію Гуріну з таким важливим призначенням. За роки відданої роботи в банку вона проявила кращі професійні та лідерські якості, які допоможуть розвивати банк в надскладних умовах війни та повоєнного відновлення України», – прокоментував призначення Андрій Степаненко, заступник голови наглядової ради Raiffeisen Bank.

До слова, Європейський Союз готує рішення, яке дозволить австрійському Raiffeisen Bank International отримати компенсацію за збитки в Росії за рахунок заморожених активів російського мільярдера Олега Дерипаски. Йдеться про пакет акцій будівельної компанії Strabag орієнтовною вартістю 2 млрд євро.