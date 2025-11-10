Головою правління Raiffeisen Bank вперше стане жінка
Наталія Гуріна змінить на посаді Олександра Писарука, який вирішив не продовжувати контракт
Наглядова рада Raiffeisen Bank прийняла рішення призначити Наталію Гуріну головою правління. Вона обійме посаду з 1 січня 2026 року після погодження з Національним банком. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу банку.
Олександр Писарук, який очолював банк з жовтня 2019 року, вирішив не продовжувати контракт. Гуріна нині працює заступницею голови правління Raiffeisen Bank.
Наталія Гуріна наразі як заступниця голови правління банку із січня 2012 року відповідає за ризик-менеджмент і роботу з проблемними активами. «Всю свою професійну кар’єру вона присвятила банку і зростала у ньому фактично з перших років заснування компанії. Почавши свою кар’єру в «Авалі» у 1994 році, Наталія тепер очолить правління Райффайзен Банку», – вказано в повідомленні.
За словами пресслужби, у різний час Гуріна обіймала посади за різними напрямками: біржових операцій, валютного контролю, казначейства, кредитних операцій, моніторингу кредитного портфеля і проблемних кредитів. До призначення членом правління банку із липня 2007 була заступницею головного ризик-менеджера – директоркою департаменту корпоративних ризиків.
«Наглядова рада вітає Наталію Гуріну з таким важливим призначенням. За роки відданої роботи в банку вона проявила кращі професійні та лідерські якості, які допоможуть розвивати банк в надскладних умовах війни та повоєнного відновлення України», – прокоментував призначення Андрій Степаненко, заступник голови наглядової ради Raiffeisen Bank.
До слова, Європейський Союз готує рішення, яке дозволить австрійському Raiffeisen Bank International отримати компенсацію за збитки в Росії за рахунок заморожених активів російського мільярдера Олега Дерипаски. Йдеться про пакет акцій будівельної компанії Strabag орієнтовною вартістю 2 млрд євро.
