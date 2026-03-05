Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Підвищення прайс-кепів дозволило збалансувати енергосистему за рахунок імпорту – Energy Club

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Підвищення прайс-кепів дозволило збалансувати енергосистему за рахунок імпорту – Energy Club

Без підвищення прайс-кепів імпорт електроенергії у пікові години був неможливий – Немчинов

Рішення про підвищення прайс-кепів на ринку електроенергії стало позитивним кроком для стабілізації енергосистеми, однак його варто було ухвалити раніше. Про це заявив Максим Немчинов, віце-президент енергетичної спільноти Energy Club.

За його словами, перегляд граничних цін з боку НКРЕКП дав можливість суттєво збільшити імпорт у пікові години, коли дефіцит був найбільшим.

«Позитивне рішення було щодо скасування, підняття прайс-кейпів НКРЕКП. Це дозволило нам мати набагато більше імпорту саме в пікові дефіцитні години», – зазначив Немчинов.

Він підкреслив, що за умов жорстких цінових обмежень імпорт у частині годин був економічно неможливим. «Хто буде купляти за 15 тисяч гривень, умовно кажучи, а продавати за 7? Ніхто. Це було дуже суттєве обмеження», – зазначив експерт.

За словами Немчинова, імпорт став реальним інструментом балансування. Після ухвалення рішення система була збалансована настільки, наскільки це дозволяли технічні можливості перетоків із європейськими країнами.

Водночас він зазначив, що це рішення мало б бути прийняте раніше, оскільки дефіцит у системі був значним.

Нагадаємо, звіт Energy Community – Ukraine Energy Market Observatory за IV квартал 2025 року свідчить, що підвищення прайс-кепів зняло економічні бар’єри для імпорту в критичні години та дозволило максимально використати доступні міждержавні перетини для стабілізації енергосистеми.

Теги: НКРЕКП імпорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Після запровадження надзвичайного стану в енергетиці одним із природних кроків було збільшення імпорту, зазначив Прокіп
Перегляд прайс-кепів розблокував імпорт електроенергії і дозволив встановити рекорд
22 лютого, 14:17
Конеченков розповів, що передиспетчеризація означає нові правила зміни обсягів генерації електроенергії станціями в залежності від ситуації з мережами
Зміна правил диспетчеризації не повинна накладати фінансовий тягар на виробників електроенергії – інвестори
22 лютого, 13:56
Переважно, машини luxury-сегменту оформлені на людей
Стало відомо, скільки Rolls-Royce вартістю $600 тис. з’явилося в Україні торік
18 лютого, 09:04
Перед «Укренерго» на рівні десь 47 мільярдів гривень існує заборгованість
Борги на балансуючому ринку становлять загрозу для стабільності енергосистеми – глава Вітроенергетичної асоціації
14 лютого, 15:47
Збільшення імпортного перетину врятувало енергосистему в пікові години – глава Української вітроенергетичної асоціації
Збільшення імпортного перетину врятувало енергосистему в пікові години – глава Української вітроенергетичної асоціації
13 лютого, 15:15
Каленков підкреслив, що гірничо-металургійний комплекс залишається однією з небагатьох галузей, які забезпечують валютну виручку та податкові надходження під час війни
Україна отримала підтримку Брюсселю перед тим, як заборонити експорт брухту – «Укрметалургпром»
13 лютого, 13:16
Голова НКРЕКП Юрій Власенко
Підвищення прайс-кепів дозволили залучити рекордний імпорт – голова НКРЕКП
11 лютого, 22:38
Польща знайшла новий важіль тиску на Україну
Польща знайшла новий важіль тиску на Україну
11 лютого, 14:11
Найпопулярнішим брендом серед імпортованих авто став Volkswagen
444 тис. авто за рік: як змінився імпорт транспорту в Україну
9 лютого, 08:32

Бізнес

Підвищення прайс-кепів дозволило збалансувати енергосистему за рахунок імпорту – Energy Club
Підвищення прайс-кепів дозволило збалансувати енергосистему за рахунок імпорту – Energy Club
Енергетика ДТЕК відзначили президентською нагородою «Заслужений енергетик України»
Енергетика ДТЕК відзначили президентською нагородою «Заслужений енергетик України»
Держава недоотримала мільярди на експорті металобрухту, схему хочуть повернути – Укрметалургпром
Держава недоотримала мільярди на експорті металобрухту, схему хочуть повернути – Укрметалургпром
Нульові квоти на експорт металобрухту – це був захід національної безпеки – ICC
Нульові квоти на експорт металобрухту – це був захід національної безпеки – ICC
У лютому 2026 року Україна імпортувала рекордні 1,2 млн МВт-год – ExPro
У лютому 2026 року Україна імпортувала рекордні 1,2 млн МВт-год – ExPro
Гетманцев закликав паливний бізнес схаменутися через ціни
Гетманцев закликав паливний бізнес схаменутися через ціни

Новини

Рада створила резерв нафти. Путін збільшив своє військо. Головне за 4 березня 2026
Вчора, 21:00
«Буковина» сенсаційно переграла ЛНЗ у чвертьфіналі Кубка України
Вчора, 18:32
Єврокомісія підтвердила готовність України до вступу в ЄС. Трамп відмовив Ірану. Головне за 3 березня 2026
3 березня, 21:00
«Динамо» здолало «Інгулець» на шляху в півфінал Кубка України
3 березня, 19:59
В Україні випаде мокрий сніг, місцями дощитиме: погода на 3 березня
3 березня, 05:59
У Києві повітряна тривога тривала 32 хвилини
2 березня, 22:17

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua