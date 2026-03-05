Підвищення прайс-кепів дозволило збалансувати енергосистему за рахунок імпорту – Energy Club

Без підвищення прайс-кепів імпорт електроенергії у пікові години був неможливий – Немчинов

Рішення про підвищення прайс-кепів на ринку електроенергії стало позитивним кроком для стабілізації енергосистеми, однак його варто було ухвалити раніше. Про це заявив Максим Немчинов, віце-президент енергетичної спільноти Energy Club.

За його словами, перегляд граничних цін з боку НКРЕКП дав можливість суттєво збільшити імпорт у пікові години, коли дефіцит був найбільшим.

«Позитивне рішення було щодо скасування, підняття прайс-кейпів НКРЕКП. Це дозволило нам мати набагато більше імпорту саме в пікові дефіцитні години», – зазначив Немчинов.

Він підкреслив, що за умов жорстких цінових обмежень імпорт у частині годин був економічно неможливим. «Хто буде купляти за 15 тисяч гривень, умовно кажучи, а продавати за 7? Ніхто. Це було дуже суттєве обмеження», – зазначив експерт.

За словами Немчинова, імпорт став реальним інструментом балансування. Після ухвалення рішення система була збалансована настільки, наскільки це дозволяли технічні можливості перетоків із європейськими країнами.

Водночас він зазначив, що це рішення мало б бути прийняте раніше, оскільки дефіцит у системі був значним.

Нагадаємо, звіт Energy Community – Ukraine Energy Market Observatory за IV квартал 2025 року свідчить, що підвищення прайс-кепів зняло економічні бар’єри для імпорту в критичні години та дозволило максимально використати доступні міждержавні перетини для стабілізації енергосистеми.