США вивели низку російських банків із-під санкцій

У Мінфіні США зазначили, що призупинення санкційних обмежень є тимчасовим

Міністерство фінансів США оголосило про часткове призупинення санкційних обмежень щодо ключових фінансових установ Російської Федерації. Як повідомляє пресслужба відомства, рішення адміністрації Дональда Трампа стосується виключно операцій, необхідних для підтримки проєктів у сфері цивільної ядерної енергетики, передає «Главком».

Згідно з виданою генеральною ліцензією, транзакції з підсанкційними банками дозволені до 18 червня 2026 року. Пільговий режим поширюється на проєкти, що були запущені до 21 листопада 2024 року. До переліку установ, з якими тимчасово дозволено співпрацю, увійшли: «Газпромбанк», «Сбербанк», ВТБ, «Альфа-Банк», «Совкомбанк», «Росбанк», банки «Открытие», «Зенит», «Санкт-Петербург», Національний кліринговий центр (НКЦ) та Центробанк РФ.

Дія ліцензії також охоплює дочірні компанії, де ці банки володіють часткою понад 50%. У Мінфіні США чітко наголосили: дозвіл є вузькоспрямованим і стосується лише ядерної енергетики. Усі інші види фінансових операцій з переліченими банками залишаються під дією жорстких санкцій.

Як відомо, адміністрація Дональда Трампа наразі не розглядає питання введення додаткових обмежень проти Російської Федерації. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на офіційну заяву представника Білого дому.

Раніше Bloomberg поширило інформацію, нібито Вашингтон готує пакет санкцій проти російського енергетичного сектору як інструмент тиску на випадок, якщо Володимир Путін відмовиться від умов мирної угоди. Проте в апараті американського президента ці дані заперечили.

Нагадаємо, американські сенатори внесли до Сенату США двопартійний законопроєкт, який передбачає санкції за купівлю або сприяння імпорту нафти та нафтопродуктів з Росії. Якщо законопроєкт ухвалять – президент Дональд Трамп упродовж 90 днів буде зобовʼязаним ввести санкції проти осіб, які залучені до імпорту російської нафти. Такий перелік формуватиме міністр фінансів після консультацій з держсекретарем США.

Як повідомляв журнал Time, економічне зростання Росії у 2025 році, яке офіційно прогнозується на рівні 0,6-0,9%, не відображає реального стану справ і приховує структурну деградацію економіки.

Одним із найболючіших ударів по російській економіці видання називає вихід понад тисячі великих іноземних компаній після повномасштабного вторгнення в Україну. Санкції, за оцінкою Time, «закрили доступ до міжнародних фінансових ринків, заморозили активи за кордоном і залишили Росії на експорт переважно сировину».

Фінансова ситуація країни різко погіршується. Бюджетний дефіцит Росії у 2025 році зріс до приблизно 5,7 трлн рублів – близько 3% ВВП. За перші вісім місяців року дефіцит уже становив 4,2 трлн рублів, що вчетверо більше, ніж за аналогічний період 2024 року.