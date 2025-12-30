Головна Світ Економіка
Американська Citigroup йде з Росії зі збитками в $1,2 млрд

Американська Citigroup йде з Росії зі збитками в $1,2 млрд
Citigroup оголосила, що бізнес її дочірнього російського «Сітібанку» буде повністю проданий компанії Renaissance Capital
Фінансові збитки значною мірою пов'язані з коригуванням курсу валют

Американський фінансовий гігант Citigroup оголосив про продаж останніх активів у Росії. Їх покупцем стане російська фірма зі структури Renaissance Capital. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters

Citigroup заявила, що її рада директорів схвалила продаж свого російського підрозділу, Citibank, компанії Renaissance Capital, зі збитком у близько $1,2 млрд. Зокрема, це пов'язано з перерахунком валюти.

Згідно з документами, поданими до Комісії з цінних паперів і бірж, угода має бути укладена в першій половині 2026 року. «Затвердження призведе до збитків до оподаткування від продажу в четвертому кварталі 2025 року, що в основному пов'язано зі збитками від перерахунку валюти, які також залишаться в накопичених інших сукупних доходах до моменту укладення угоди», – йдеться в заяві банку.

Як відомо, Citigroup роками обмірковувала вихід з країни на тлі посилення санкцій з боку США та Європейського Союзу. Вона скорочувала свою діяльність у країні ще до того, як РФ розпочала повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році. З 2022 року обсяг виданих кредитів у РФ скоротився на 98%, а депозити фізичних та корпоративних клієнтів – у 90–150 разів.

Згідно з інформацією на її вебсайті, компанія продовжувала здійснювати лише ті операції, які були необхідні для виконання деяких невиконаних юридичних та регуляторних зобов'язань.

Нагадаємо, один із найбільших західних банків на російському ринку Citibank повністю згортає залишки свого бізнесу у Росії. Про вихід з російського ринку він повідомляв ще рік тому.

До слова, Міністерство фінансів США оголосило про часткове призупинення санкційних обмежень щодо ключових фінансових установ Російської Федерації.

