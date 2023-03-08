Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Правоохоронці прийшли з обшуками в офіси Ibox Bank

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Правоохоронці прийшли з обшуками в офіси Ibox Bank
Акціонерами Банку є Володимир Дробот, який володіє 73,92% акцій, та Альона Шевцова, якій належать 24,98% акцій
фото: Соцмережі

СБУ розслідує можливу участь банку у відмиванні грошей грального бізнесу

Сьогодні, 8 березня, правоохоронці прийшли з обшуками у приміщення Ibox Bank.  Їх проводять співробітники Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на свої джерела.

Зокрема, правоохоронці розслідують можливу участь банку у відмиванні грошей грального бізнесу. Через це, ймовірно, Нацбанк вчора й позбавив банк ліцензії.

Зазначимо, що офіційних коментарів щодо обшуків в офісах Ibox Bank поки не надходило.

Раніше повідомлялося, що Національний банк України вирішив відкликати банківську ліцензію в  акціонерного товариства «Айбокс Банк» (Ibox Bank) та ліквідувати його з 7 березня 2023 року. 

Зазначається, що рішення ухвалено у зв’язку із систематичним порушенням банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ПВК/ФТ).

Теги: обшук банк СБУ Нацбанк Національний банк 8 березня

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нацбанк спричинив переполох у власників карток Monobank
Нацбанк спричинив переполох у власників карток Monobank
Вчора, 23:38
СБУ заблокувала майже 30 Telegram-каналів, які допомагали ухилянтам уникати мобілізації
СБУ заблокувала майже 30 Telegram-каналів, які допомагали ухилянтам уникати мобілізації
Сьогодні, 14:46
СБУ опублікувала ексклюзивне відео обміну полоненими
СБУ опублікувала ексклюзивне відео обміну полоненими
Вчора, 18:45

Події в Україні

Правоохоронці прийшли з обшуками в офіси Ibox Bank
Правоохоронці прийшли з обшуками в офіси Ibox Bank
Захисники підірвали в Енергодарі ворожу техніку (відео)
Захисники підірвали в Енергодарі ворожу техніку (відео)
«Вдячний за надійний тил»: Залужний звернувся до українок
«Вдячний за надійний тил»: Залужний звернувся до українок
Поблизу ЗАЕС активізувалися бойові дії. МАГАТЕ виступило з тривожною заявою
Поблизу ЗАЕС активізувалися бойові дії. МАГАТЕ виступило з тривожною заявою
Росіяни змінили тактику на Луганщині
Росіяни змінили тактику на Луганщині
Маріуполь: окупанти знесли багатоповерхівку, в підвалі якої було 200 тіл загиблих (фото)
Маріуполь: окупанти знесли багатоповерхівку, в підвалі якої було 200 тіл загиблих (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
24K
У боях за Україну загинув відомий військовий Да Вінчі
11K
«Обстріл трапився у нас на очах». ЗМІ опублікували останні фото загиблого Да Вінчі
8803
Нацбанк спричинив переполох у власників карток Monobank
8610
8 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5607
Іран передав Росії 200 контейнерів зі зброєю: що отримали окупанти
4556
У Москві горить будівля МВС (відео)

Новини

Окупанти штурмують Бахмут: ЗСУ назвали кількість відбитих за добу атак
Вчора, 06:32
Ворог намагається перейти в наступ на двох південних напрямках – Генштаб
6 березня, 06:44
Війна РФ проти України: Шольц повідомив, коли почнуться мирні переговори
6 березня, 06:30
Німецький концерн хоче побудувати танковий завод в Україні
4 березня, 10:53
Окупанти зруйнували два ключових мости в Бахмуті – британська розвідка
4 березня, 10:41
Чи вдасться США повернути Росію у договір щодо ядерної зброї: оцінка ISW
3 березня, 07:45

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту