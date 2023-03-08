Правоохоронці прийшли з обшуками в офіси Ibox Bank

Акціонерами Банку є Володимир Дробот, який володіє 73,92% акцій, та Альона Шевцова, якій належать 24,98% акцій

СБУ розслідує можливу участь банку у відмиванні грошей грального бізнесу

Сьогодні, 8 березня, правоохоронці прийшли з обшуками у приміщення Ibox Bank. Їх проводять співробітники Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на свої джерела.

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Зокрема, правоохоронці розслідують можливу участь банку у відмиванні грошей грального бізнесу. Через це, ймовірно, Нацбанк вчора й позбавив банк ліцензії.

Зазначимо, що офіційних коментарів щодо обшуків в офісах Ibox Bank поки не надходило.

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Раніше повідомлялося, що Національний банк України вирішив відкликати банківську ліцензію в акціонерного товариства «Айбокс Банк» (Ibox Bank) та ліквідувати його з 7 березня 2023 року.

Зазначається, що рішення ухвалено у зв’язку із систематичним порушенням банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ПВК/ФТ).