Окупанти захопили 5 підприємств «Укроборонпрому»

Працівникам підприємств «Укроборонпрому», які опинилися на окупованій території, запропонують роботу на інших об'єктах державного ОПК

Низка підприємств держконцерну «Укроборонпром» опинилися під контролем російських окупантів

П’ять підприємств державного концерну «Укроборонпром» захоплені російськими загарбниками. Документація щодо персоналу цих підприємств або повністю знищена, або до неї немає доступу, повідомляє пресслужба концерну.

«5 підприємств концерну захоплені окупантами, документація щодо персоналу або повністю знищена, або доступ до неї відсутній. Таким працівникам ДК запропонує роботу на інших об'єктах державного ОПК, а також подбає про виплату матеріальної допомоги», – йдеться в повідомленні.

В «Укроборонпромі» також зауважили, що фахівці вже відновлюють втрачені відомості про працівників підприємств, які або опинились на тимчасово окупованих територіях, або зазнали ворожих ракетних ударів.

Нагадаємо, раніше в «Укроборонпромі» заявили, що на підприємствах концерну було відновлено захопленої ворожої техніки на 1,5 млрд грн. Водночас сума збитків, завданих окупантами українському оборонно-промисловому комплексу, становить понад 100 млрд грн.

Верховна Рада звільнила від оподаткування винагороди за трофейну техніку ворога, передану Збройним Силам України. Зокрема нагороди призначені для техніки, яка придатна для застосування.

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