Після атаки дронів «Укроборонпром» натякнув на випуск нової потужної зброї

Держконцерн запевняє, що від початку повномасштабного вторгнення Росії працює у посиленому режимі

Державний концерн «Укроборонпром» заявив, що завершує розробку нового виду озброєння. Про це йдеться у повідомленні, яке пресслужба держконцерну оприлюднила у відповідь на атаку Росії по Києву дронами-камікадзе.

«Дальність – 1000 км, вага бойової частини – 75 кг. Завершуємо розробку», – зазначається у повідомленні.

В «Укроборонпромі» вважають, що сьогоднішня атака дронами свідчить про «агонію Російської Федерації».

Сьогодні Київ вчергове зазнав атаки ударних безпілотників «Герань-2», відомих як «Шахед-136». Більшість ворожих БПЛА були успішно знищені. На жаль, не всі. ЗСУ перемагають на полі бою, а тому атаки повітряними «мопедами» – ніщо інше, як агонія Російської Федерації. Залякування, терор цивільних мирних людей – їхні ниці методи», – зазначають в «Укроборонпромі».

У повідомленні наголошується, що держконцерн працює у посиленому режимі з часу повномасштабного вторгнення, і деякі його розробки уже проходить успішні випробування.

«Росіяни не зламають ні наші плани, ні наш дух. «Укроборонпром» працює у посиленому режимі з часу повномасштабного вторгнення. Ми практично нічого вам не розповідаємо (так треба, повірте), але це «нічого» успішно працює на полі бою, а ще деяке «нічого» раз за разом проходить успішні випробування. Ви скажете, цього недостатньо. Згодні, тому віддаємо перевагу працювати 24/7, аніж заполоняти медіапростір голосними заявами», – резюмували в «Укроборонпромі».

Нагадаємо, 17 жовтня на світанку у Києві прогриміли потужні вибухи.

Згодом стало відомо, що російські окупанти атакували Київ дронами-камікадзе. У результаті атаки дронами у Шевченківському районі Києва виникла пожежа в нежитловій будівлі. Ушкоджені кілька житлових будинків. Згодом стало відомо про влучання по житловому будинку.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що з-під завалів будинку в Шевченківському районі, де стався вибух в результаті атаки дронами, дістали тіло загиблої жінки. Згодом стало відомо, що кількість загиблих внаслідок ранкової атаки дронів по Києву збільшилась до двох.

Як відомо, триває 236 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах стримування дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим намагається вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, завдає ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення.