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«Укрпошта» почне продавати ковбасу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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«Укрпошта» почне продавати ковбасу
Смілянський називає продаж ковбаси у відділеннях «частиною стратегії підтримки українських виробників»
фото: Facebook/«Укрпошта»

Компанія уклала угоду на постачання ковбасної продукції із холдингом МХП

«Укрпошта» закупила партію ковбасних виробів та невдовзі почне продавати їх у відділеннях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на генерального директора компанії Ігоря Смілянського в інтервʼю Forbes.

Як зазначив Смілянський, «Укрпошта» уклала угоду на постачання ковбасної продукції із холдингом МХП (м'ясо-ковбасні вироби ТМ «Бащинський» та «Апетитна»).

«Закупили першу партію їхніх ковбас, будемо пропонувати через поштову мережу. Це частина нашої стратегії підтримки українських виробників, для МХП – можливість зниження логістичних витрат», – каже він.

Глава «Укрпошти» вважає можливість придбати ковбасу у поштових відділеннях «конкурентною перевагою».

Нагадаємо, глава «Укрпошти» Ігор Смілянський сім років поспіль «забуває» подати декларацію про свої доходи та майновий стан, попри вимогу закону. У відповіді на запит «Главкома» заступник генерального директора «Укрпошти» з фінансових питань Максим Палій зазначив: зарплата керівництва компанії належить до комерційної таємниці.

Раніше стало відомо, благодійні внески, які клієнти могли зробити при сплаті доставки відправлень «Укрпоштою», стали автоматично нараховувати з кожної посилки. Компанія стягує 1 грн як благодійний внесок на потреби ЗСУ до благодійного фонду «Київська школа економіки».

До слова, в «Укрпошті» відсутня інформація щодо того, які документи визначають порядок відбору благодійних організацій для подальшої співпраці, а також визначають порядок публічного збору благодійних пожертв «Укрпоштою» на користь благодійних організацій.

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Теги: Укрпошта Ігор Смілянський продукти

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