Податок на Glovo, Bolt та Uklon: що пропонують депутати змінити для сервісів доставки та кур’єрів

Уряд схвалив законопроєкт, який кардинально може змінити правила роботи кур’єрів

Кабмін через Верховну Раду має провести масштабну реформу оподаткування цифрової економіки. Нові правила безпосередньо можуть зачепити тисячі українців, які співпрацюють із сервісами доставки, такими як Glovo, Bolt, Uklon та інші сервіси. Замість заплутаних звітів – автоматичне списання податків, а замість високих ставок – пільговий режим.

Що змінює законопроєкт №15111

Законопроєкт №15111 передбачено спеціальний порядок оподаткування доходів фізичних осіб, отриманих через цифрові платформи. Це стосується сервісів доставки Glovo, Bolt Food та інших сервісів.

Головна мета – виведення доходів самозайнятих осіб із «тіні», запропонувавши їм натомість максимально просту модель без реєстрації ФОП та паперової тяганини.

Нові ставки: скільки забиратиме держава?

Ключова зміна – встановлення пільгової ставки податку, яка сумарно складе 10% від заробітку. Це значно менше, ніж стандартні податки для фізосіб, що діють зараз.

5% – податок на доходи фізичних осіб (ПДФО);

5% – військовий збір (згідно із законопроєктом №15110, ця ставка зберігається на період війни та протягом 3 років після її завершення).

Для порівняння: без статусу ФОП сьогодні українець має сплачувати 18% ПДФО + 5% військового збору (разом 23%). Нова реформа фактично може змінити податкове навантаження більш ніж удвічі.

Як зміняться правила гри

Параметр Поточна ситуація (для фізосіб) Спецрежим 2027 (№15111) Загальний податок 23% (18% ПДФО + 5% ВЗ) 10% (5% ПДФО + 5% ВЗ) Реєстрація ФОП Необхідна для легалізації Не потрібна Звітність Декларація раз на рік Жодної (все робить додаток) Сплата податку Самостійно Автоматичне утримання Ліміт доходу – До 7,2 млн грн на рік

Умови для переходу на спецрежим (10%):

Працювати самостійно (без найманих працівників).

Не бути зареєстрованим як ФОП.

Річний дохід не повинен перевищувати 7,2 млн грн (ліміт для 3-ї групи ФОП).

Хто стане «податковим агентом»?

Найважливіший нюанс – адміністративний. Обов’язок із розрахунку та сплати податків перекладається з людини на цифрову платформу.

Такі компанії, як Glovo, Uklon чи Bolt стають податковими агентами. Це означає:

Платформа автоматично вираховує 10% з кожної виплати кур’єру чи водію.

Сервіс самостійно перераховує ці кошти до бюджету.

Дані про доходи автоматично передаються до ДПС у межах міжнародного обміну інформацією (директива DAC7).

Коли запрацюють зміни

Весь 2026 рік відведено на підготовку ІТ-систем та адаптацію бізнесу. Офіційний старт нових правил оподаткування цифрових платформ заплановано на 1 січня 2027 року.

Запровадження «податку на додатки» – це стратегічний крок держави до повної прозорості ринку послуг. Для кур’єрів це означає кінець епохи «сірих» карткових переказів, але натомість вони отримують легальний статус за мінімальну ціну та повну відсутність бюрократії.

Реакція сервісів на зміни системи оподаткування

Сервіси Uklon, Bolt та Glovo підтримують швидке прийняття та впровадження законопроєкту про оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи, по ставці 5%, повідомили компанії у коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».