Єврокомісія визнала, що припустилася помилки у розрахунках CBAM для України – Качка

Україна та ЄС домовляються про зміну механізму СВАМ

Європейська Комісія припустилася помилки у розрахунках впливу механізму CBAM на Україну, що вже підтвердили результати першого кварталу 2026 року. Тому необхідно переглянути дію цього механізму для нашої країни – враховуючи, що ми є не третя країна, а партнер ЄС. Про це заявив віцепрем’єр-міністр з європейської інтеграції Тарас Качка під час бізнес-саміту Україна-ЄС у Брюсселі.

За його словами, сторони вже обговорюють можливі рішення для виправлення ситуації. «Ми здатні знайти порозуміння щодо того, як виправити щось технічне, що призвело до цієї помилки», – зазначив він після переговорів із представниками Європейська Комісія.

Більш жорстко ситуацію оцінив міністр економіки Олексій Соболев. Він заявив, що взаємодія з ЄС щодо CBAM виглядала «дивною», оскільки попередні застереження України щодо негативних наслідків не були враховані. За його словами, ЄС раніше не очікував значного впливу механізму, однак на практиці він виявився значно сильнішим.

Зокрема, за оцінками української сторони, втрати експорту в металургії у першому кварталі 2026 року становили від 17% до 93% залежно від сектору.

Качка підкреслив, що проблема має ширший характер, і пов’язана з підходом ЄС до України. «Європейська Комісія має ставитися до України як до частини власного ринку, а не як до третьої країни», – зазначив він, нагадавши про статус України як кандидата на вступ до ЄС та дію Угоди про асоціацію.



Сторони домовилися прискорити технічну роботу щодо верифікації викидів і винести питання на політичний рівень. У Києві наголошують, що необхідно оперативно виправити помилки у застосуванні механізму, щоб уникнути подальших втрат для української промисловості та зберегти довіру між Україною та ЄС.

Як відомо, Єврокомісія не передбачила винятку для України у механізмі екомита CBAM попри те, що ми маємо на нього право за статтею «форс-мажор». У Єврокомісії заявили, що вплив CBAM на українську економіку буде «мінімальним». Але ці оцінки є відірваними від реальності: насправді, через екомито CBAM Україна втратить 5% ВВП вже у 2026 році.

Загалом прогноз на цей рік – мінус 4,8% економіки, падіння експорту до ЄС на 7,8% і просідання переробної промисловості на 13,1%. Тиск відчувається вже зараз: експорт довгого прокату до ЄС впав на 60%, труб – на 44%. Завод АрселорМіттал Кривий Ріг вже закрив два свої підприємства: без роботи лишилися більше трьох тисяч людей.