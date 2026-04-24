Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Єврокомісія визнала, що припустилася помилки у розрахунках CBAM для України – Качка

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Через екомито CBAM Україна втратить 5% ВВП вже у 2026 році
фото: depositphotos.com

Україна та ЄС домовляються про зміну механізму СВАМ

Європейська Комісія припустилася помилки у розрахунках впливу механізму CBAM на Україну, що вже підтвердили результати першого кварталу 2026 року. Тому необхідно переглянути дію цього механізму для нашої країни – враховуючи, що ми є не третя країна, а партнер ЄС. Про це заявив віцепрем’єр-міністр з європейської інтеграції Тарас Качка під час бізнес-саміту Україна-ЄС у Брюсселі. 

За його словами, сторони вже обговорюють можливі рішення для виправлення ситуації. «Ми здатні знайти порозуміння щодо того, як виправити щось технічне, що призвело до цієї помилки», – зазначив він після переговорів із представниками Європейська Комісія.

Більш жорстко ситуацію оцінив міністр економіки Олексій Соболев. Він заявив, що взаємодія з ЄС щодо CBAM виглядала «дивною», оскільки попередні застереження України щодо негативних наслідків не були враховані. За його словами, ЄС раніше не очікував значного впливу механізму, однак на практиці він виявився значно сильнішим.

Зокрема, за оцінками української сторони, втрати експорту в металургії у першому кварталі 2026 року становили від 17% до 93% залежно від сектору.

Качка підкреслив, що проблема має ширший характер, і пов’язана з підходом ЄС до України. «Європейська Комісія має ставитися до України як до частини власного ринку, а не як до третьої країни», – зазначив він, нагадавши про статус України як кандидата на вступ до ЄС та дію Угоди про асоціацію.

Сторони домовилися прискорити технічну роботу щодо верифікації викидів і винести питання на політичний рівень. У Києві наголошують, що необхідно оперативно виправити помилки у застосуванні механізму, щоб уникнути подальших втрат для української промисловості та зберегти довіру між Україною та ЄС.

Як відомо, Єврокомісія не передбачила винятку для України у механізмі екомита CBAM попри те, що ми маємо на нього право за статтею «форс-мажор». У Єврокомісії заявили, що вплив CBAM на українську економіку буде «мінімальним». Але ці оцінки є відірваними від реальності: насправді, через екомито CBAM Україна втратить 5% ВВП вже у 2026 році.

Загалом прогноз на цей рік – мінус 4,8% економіки, падіння експорту до ЄС на 7,8% і просідання переробної промисловості на 13,1%. Тиск відчувається вже зараз: експорт довгого прокату до ЄС впав на 60%, труб – на 44%. Завод АрселорМіттал Кривий Ріг вже закрив два свої підприємства: без роботи лишилися більше трьох тисяч людей.

Читайте також:

Теги: Єврокомісія експорт бізнес завод

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Найбільше на собівартість квітів вплинули енергія, газ та доставка
Чому дорожчають квіти: бізнес назвав ключові причини
Вчора, 15:43
Нагороджено переможців рейтингу «Топ-50 лідерів українського бізнесу» 2026 року
Нагороджено переможців рейтингу «Топ-50 лідерів українського бізнесу» 2026 року
16 квiтня, 13:57
Відповідно до угоди Control Process мала здати готовий завод у жовтні минулого року
Польща розкритикувала Львів за розірвання контракту на сміттєпереробний завод. Садовий відповів
15 квiтня, 11:27
Угоду підписав голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук та надзвичайний і повноважний посол Китайської Народної Республіки в Україні Ма Шенкунь
Україна постачатиме до Китаю стратегічний продукт: підписано угоду
6 квiтня, 20:07
Попри очевидні порушення, керівництво заводу, що займалося виробництвом алюмінію та механічною обробкою металів, не вживало жодних заходів для їх усунення
У Києві викрито завод, який роками забруднював повітря токсичними викидами: деталі справи
2 квiтня, 12:08
Лідером з експорту фруктів залишається Туреччина
Звідки в Україну їдуть цитрусові: митниця назвала головних постачальників
1 квiтня, 12:52
Цифровий гаманець кур’єра: як працюватиме автоматичне утримання податків
Податок на Glovo, Bolt та Uklon: що пропонується змінити для сервісів доставки та кур’єрів важливо
31 березня, 16:45
У Самарській області уражено завод з виробництва вибухівки (відео)
У Самарській області уражено завод з виробництва вибухівки (відео)
28 березня, 06:54
Безпілотники другу ніч поспіль атакують Ленінградську область
Безпілотники другу ніч поспіль атакують Ленінградську область
26 березня, 03:30

Економіка

Україна встановила п'ятирічний рекорд з експорту яєць
Україна встановила п'ятирічний рекорд з експорту яєць
Трояндова економіка. Як виживає квітковий бізнес під час війни: три історії
Трояндова економіка. Як виживає квітковий бізнес під час війни: три історії
Metinvest Digital увійшов до п’ятірки найкращих IT-компаній українського бізнесу
Metinvest Digital увійшов до п’ятірки найкращих IT-компаній українського бізнесу
ЄС робить ставку на промисловість як основу економічної безпеки – виконавчий віцепрезидент Єврокомісії
ЄС робить ставку на промисловість як основу економічної безпеки – виконавчий віцепрезидент Єврокомісії
Механізм списання старих вагонів викликає питання – глава профільної асоціації
Механізм списання старих вагонів викликає питання – глава профільної асоціації

Новини

Окупанти влаштували для іноземців екскурсію у Маріупольському драмтеатрі (відео)
Сьогодні, 09:10
Втрати ворога станом на 23 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
Вчора, 06:53
Російські школи почали проводити лекції про небезпеку сервісів VPN
Вчора, 04:32
«Шахтар» отримав обидві нагороди туру Прем'єр-ліги
22 квiтня, 15:24
Сенсаційний чемпіон Англії-2016 вилетів у третій дивізіон
22 квiтня, 10:52
Циганков піднявся в десятку бомбардирів «Жирони» всіх часів
22 квiтня, 10:29

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua