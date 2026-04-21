Metinvest Digital увійшов до п’ятірки найкращих IT-компаній українського бізнесу

Forbes включив Metinvest Digital до п’ятірки найбільших IT-дочок компаній в Україні

Компанія Metinvest Digital, партнер із цифрової трансформації Групи Метінвест, увійшла до п’ятірки найбільших дочірніх IT-компаній українського бізнесу за версією Forbes Ukraine. Рейтинг сформовано на основі виторгу компаній у 2025 році. У рейтингу також представлені такі компанії, як Modus X, TemaBit, Nova Digital, Kyivstar.Tech та інші.

Metinvest Digital посів п’яте місце в рейтингу: виторг компанії у 2025 році становив 807 млн грн, що на 0,78% більше порівняно з попереднім роком. Штат компанії за цей період скоротився приблизно на 17% – до понад 700 працівників.



У 2025 році компанія зосередилася на впровадженні рішень на основі штучного інтелекту. Зокрема, компанія вдосконалила системи машинного зору для виявлення дефектів на комбінаті «Запоріжсталь» та розгорнула проєкт SPAIS для контролю безпеки персоналу.

Також компанія впровадила інструмент Digital Legal Twin для автоматизації юридичних процесів і реалізувала рішення електронного аудиту SAF-T. Крім того, проєкт автоматизації управління персоналом на «Каметсталі» отримав нагороду SAP Quality Awards 2025 як найкращий бізнес-трансформаційний проєкт року.

Metinvest Digital також розвиває співпрацю із зовнішніми клієнтами, які забезпечують до 10% виторгу. Станом на жовтень 2025 року компанія реалізовувала вісім таких проєктів: очікується, що нові IT-рішення допоможуть компенсувати скорочення частини сервісних послуг, спричинене війною.

Як відомо, наразі компанія Метінвест Ріната Ахметова впроваджує інструменти штучного інтелекту для автоматизації процесів та контролю якості продукції на виробництві. Один із реалізованих продуктів – рішення на основі комп’ютерного зору для контролю якості напівфабрикатів у реальному часі, яке стало для компанії справжнім проривом.

Також R&D-центр Metinvest Digital розробляє рішення у сфері RPA (Robotic Process Automation), які дають змогу автоматизувати повторювані та рутинні операції за допомогою програмних роботів. Ці роботи імітують дії людини, взаємодіючи з цифровими системами та застосунками - ERP, CRM, базами даних і вебдодатками, без потреби змінювати наявну інфраструктуру.