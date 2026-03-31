Європейська бізнес-асоціація закликала НКРЕКП зберегти поточні граничні ціни на ринку електроенергії

Дарія Демяник
EBA підкреслює, що нинішні цінові параметри дозволили підтримати баланс на ринку, стимулювати імпорт електроенергії

Європейська Бізнес Асоціація закликала НКРЕКП зберегти чинний рівень прайс-кепів на ринку електроенергії після завершення дії тимчасових обмежень наприкінці березня.

У зверненні до регулятора експерти Комітету з енергетики Асоціації наголошують, що поточні граничні ціни є ключовою умовою стабільної роботи енергосистеми в умовах дефіциту потужностей та пошкодженої інфраструктури.

«Збереження поточного рівня граничних цін є необхідною умовою для стабільного функціонування ринку електроенергії», – зазначають у Європейській бізнес асоціації.

Йдеться про прайс-кепи на рівні 15 тисяч грн/МВт·год для ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку і 16 тисяч грн/МВт·год – для балансуючого ринку, які діють до 31 березня 2026 року.

В Асоціації підкреслюють, що саме ці цінові параметри дозволили підтримати баланс на ринку, стимулювати імпорт електроенергії та створити передумови для розвитку нової генерації. Водночас вони забезпечують передбачуваність для інвесторів, що є критично важливим для реалізації проєктів у сфері розподіленої та маневрової генерації.

«Зниження граничних цін може зробити економічно невигідною роботу маневрової генерації», – попереджають експерти.

На думку EBA, це також може призвести до погіршення балансу в енергосистемі та збільшення обсягів відключень у години пікового навантаження.

Тим часом в ICC Ukraine наголосили, що граничні ціни відіграють критичну роль у забезпеченні імпорту електроенергії, який залишається одним із ключових інструментів балансування енергосистеми в умовах дефіциту потужностей.

