Європейська бізнес-асоціація закликала НКРЕКП зберегти поточні граничні ціни на ринку електроенергії

Європейська Бізнес Асоціація закликала НКРЕКП зберегти чинний рівень прайс-кепів на ринку електроенергії після завершення дії тимчасових обмежень наприкінці березня.

У зверненні до регулятора експерти Комітету з енергетики Асоціації наголошують, що поточні граничні ціни є ключовою умовою стабільної роботи енергосистеми в умовах дефіциту потужностей та пошкодженої інфраструктури.

«Збереження поточного рівня граничних цін є необхідною умовою для стабільного функціонування ринку електроенергії», – зазначають у Європейській бізнес асоціації.

Йдеться про прайс-кепи на рівні 15 тисяч грн/МВт·год для ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку і 16 тисяч грн/МВт·год – для балансуючого ринку, які діють до 31 березня 2026 року.

В Асоціації підкреслюють, що саме ці цінові параметри дозволили підтримати баланс на ринку, стимулювати імпорт електроенергії та створити передумови для розвитку нової генерації. Водночас вони забезпечують передбачуваність для інвесторів, що є критично важливим для реалізації проєктів у сфері розподіленої та маневрової генерації.

«Зниження граничних цін може зробити економічно невигідною роботу маневрової генерації», – попереджають експерти.

На думку EBA, це також може призвести до погіршення балансу в енергосистемі та збільшення обсягів відключень у години пікового навантаження.

Тим часом в ICC Ukraine наголосили, що граничні ціни відіграють критичну роль у забезпеченні імпорту електроенергії, який залишається одним із ключових інструментів балансування енергосистеми в умовах дефіциту потужностей.