Європейський девелопер поставив до України 40 тонн гуманітарної допомоги – закордонні ЗМІ

Масштабний проект із постачання гуманітарного вантажу з Відня до України був реалізований компанією Trafin

Бізнесмени підтримують коштами та товарами людей, які змушені були виїхати до Австрії, а також тих, хто залишився в Україні

Австрійська девелоперська компанія Trafin спільно з європейськими партнерами поставила 40 тонн гуманітарної допомоги в Україну. Про це пише Immobilien Investment.

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Масштабний проект із постачання гуманітарного вантажу з Відня до України був реалізований компанією Trafin, яка ініціювала створення Австрійської Спільноти Допомоги (Austrian Aid Community). ААС – проект, який консолідував австрійських підприємців, які допомагають Україні під час війни.

«З березня 2022 року місцеві (австрійські – прим. авт.) бізнесмени підтримують коштами та товарами людей, які змушені були виїхати до Австрії, а також тих, хто залишився в Україні», – зазначає Василь Толстунов, директор Trafin. За його словами, 40 тонн гуманітарної допомоги, яку зібрали європейські підприємці, сьогодні доставлено вантажівками з Відня до України.

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Trafin керує цілою низкою об'єктів нерухомості в Європі, в Україні компанія управляє ТРЦ Respublika Park – найбільшим у Києві торгівельним центром.

У лютому 2023 року роботу ТРЦ було зупинено у зв'язку з початком повномасштабної війни.

Після обстрілу рф енергетичної інфраструктури, Trafin в межах допомоги українцям організував у Respublika Park «пункт незламності», який був забезпечений не тільки потужними генераторами, але і супутниковим інтернетом, який може безперебійно працювати при збоях в електропостачанні.

«Відкриттям пункту незламності ми хочемо надати підтримку киянам і таким чином нашим співробітникам та клієнтам. Ми долаємо труднощі та проблеми та знаходимо вирішення надзвичайних ситуацій спільно з командою», – зазначає виданню Толстунов.

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ТРЦ Respublika Park було відкрито у Києві у листопаді 2021 року. Торік відбувся перезапуск ТРЦ.

За даними видання Retailer, кількість відвідувачів перевищує 80 тис. у будній день і понад 160 тисяч – у вихідний.