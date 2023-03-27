Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Європейський девелопер поставив до України 40 тонн гуманітарної допомоги – закордонні ЗМІ

Волонтерська ініціатива
Іван Гавриляк
glavcom.ua
Європейський девелопер поставив до України 40 тонн гуманітарної допомоги – закордонні ЗМІ
Масштабний проект із постачання гуманітарного вантажу з Відня до України був реалізований компанією Trafin
фото з відкритих джерел

Бізнесмени підтримують коштами та товарами людей, які змушені були виїхати до Австрії, а також тих, хто залишився в Україні

Австрійська девелоперська компанія Trafin спільно з європейськими партнерами поставила 40 тонн гуманітарної допомоги в Україну. Про це пише Immobilien Investment.

Масштабний проект із постачання гуманітарного вантажу з Відня до України був реалізований компанією Trafin, яка ініціювала створення Австрійської Спільноти Допомоги (Austrian Aid Community). ААС – проект, який консолідував австрійських підприємців, які допомагають Україні під час війни.

«З березня 2022 року місцеві (австрійські – прим. авт.) бізнесмени підтримують коштами та товарами людей, які змушені були виїхати до Австрії, а також тих, хто залишився в Україні», – зазначає Василь Толстунов, директор Trafin. За його словами, 40 тонн гуманітарної допомоги, яку зібрали європейські підприємці, сьогодні доставлено вантажівками з Відня до України.

Trafin керує цілою низкою об'єктів нерухомості в Європі, в Україні компанія управляє ТРЦ Respublika Park – найбільшим у Києві торгівельним центром.

У лютому 2023 року роботу ТРЦ було зупинено у зв'язку з початком повномасштабної війни.

Після обстрілу рф енергетичної інфраструктури, Trafin в межах допомоги українцям організував у Respublika Park «пункт незламності», який був забезпечений не тільки потужними генераторами, але і супутниковим інтернетом, який може безперебійно працювати при збоях в електропостачанні.

«Відкриттям пункту незламності ми хочемо надати підтримку киянам і таким чином нашим співробітникам та клієнтам. Ми долаємо труднощі та проблеми та знаходимо вирішення надзвичайних ситуацій спільно з командою», – зазначає виданню Толстунов.

ТРЦ Respublika Park було відкрито у Києві у листопаді 2021 року. Торік відбувся перезапуск ТРЦ.

За даними видання Retailer, кількість відвідувачів перевищує 80 тис. у будній день і понад 160 тисяч – у вихідний.

Теги: біженці Австрія волонтер благодійність

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Спочивай з миром. Потап повідомив про трагедію зі своїм відомим другом
Спочивай з миром. Потап повідомив про трагедію зі своїм відомим другом
6 березня, 17:19
Ада Роговцева звернулася до Валерія Залужного
Ада Роговцева звернулася до Валерія Залужного
8 березня, 09:01
Нині сину телеведучого 15 років
Джеджула перестав спілкуватися з сином від Дімопулос через «політичні розбіжності»
17 березня, 12:03
Комплекс повністю автономний, працює на дровах і споживає мінімум води
Порошенко привіз на Донбас мобільні лазні
28 лютого, 16:06
Найбільше біженців з України перебуває у Росії, Польщі та Німеччині
В ООН порахували, скільки українських біженців перебуває у Європі
1 березня, 22:07
ConcordBank допоміг ЗСУ на 104 млн грн та сплатив до бюджету понад 151 млн грн
ConcordBank допоміг ЗСУ на 104 млн грн та сплатив до бюджету понад 151 млн грн Волонтерська ініціатива
10 березня, 17:38
Навчити лікарів турбуватися про своє психологічне здоров’я: MedGlobal розпочала місію в Україні
Навчити лікарів турбуватися про своє психологічне здоров’я: MedGlobal розпочала місію в Україні
17 березня, 03:43
Австрія заарештує Путіна і видасть Гаазі, якщо він до них приїде
Австрія заарештує Путіна і видасть Гаазі, якщо він до них приїде
25 березня, 02:50
Українські біженки дедалі частіше стають жертвами сексуальної експлуатації – дослідження
Українські біженки дедалі частіше стають жертвами сексуальної експлуатації – дослідження
Сьогодні, 01:39

Бізнес

Європейський девелопер поставив до України 40 тонн гуманітарної допомоги – закордонні ЗМІ
Європейський девелопер поставив до України 40 тонн гуманітарної допомоги – закордонні ЗМІ
Підвищення цінових обмежень на ринку електроенергії допоможе пройти наступну зиму – «Центренерго»
Підвищення цінових обмежень на ринку електроенергії допоможе пройти наступну зиму – «Центренерго»
Raiffeisen Bank потрапив до списку спонсорів війни: чи вплине це на роботу банку в Україні
Raiffeisen Bank потрапив до списку спонсорів війни: чи вплине це на роботу банку в Україні
Металургійні підприємства б’ють тривогу: запаси брухту катастрофічно низькі – ЗМІ
Металургійні підприємства б’ють тривогу: запаси брухту катастрофічно низькі – ЗМІ
Влада Запоріжжя порахувала, наскільки впали доходи бюджету міста
Влада Запоріжжя порахувала, наскільки впали доходи бюджету міста
Німецький автомобільний гігант прагне продати активи у Росії
Німецький автомобільний гігант прагне продати активи у Росії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
69K
ISW вказав, що змусить Путіна розпочати переговори на умовах України
37K
Суд ув’язнив ухилянта, який відмовився від високої зарплати у війську
25K
Кому перерахують пенсії у квітні: названо категорії українців
21K
Стали відомі нові деталі смерті російського командира, який організував Іловайський котел
20K
Російська армія готується до нальоту 50 тис. українських дронів – Forbes
19K
Патріарх Кирило зірвав маски і визнав УПЦ МП філією РПЦ

Новини

Сили оборони знищили безпілотник, що корегував роботу ворожої артилерії (відео)
Сьогодні, 12:17
Ворог веде штурмові дії в районах трьох міст – Генштаб
Сьогодні, 06:28
Відео бачило все село. Журналістка розповіла шокуючі деталі про зґвалтування на Закарпатті
Вчора, 17:00
Співавтор закону про деколонізацію спрогнозував, коли вулиці очистяться від російських назв
25 березня, 21:32
Генерал Муженко: У нас є всі можливості розгромити Росію
25 березня, 16:16
Бої за Бахмут: Залужний заявив про стабілізацію ситуації
25 березня, 11:23

Прес-релізи

Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
24 березня, 10:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту