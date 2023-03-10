ConcordBank допоміг ЗСУ на 104 млн грн та сплатив до бюджету понад 151 млн грн

Бійцям було передано БПЛА, понад 40 квадрокоптерів, близько 50 тепловізорів та 30 радіостанцій, зарядні станції, генератори

ConcordBank сплатив до державного бюджету понад 150 млн грн податків, а також спрямував понад 104 млн грн на ЗСУ та благодійність. Про це розповів голова Правління ConcordBank Юрій Задоя.

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Зокрема, ConcordBank сплатив державі 141 млн грн податків і майже 10,7 млн грн обов’язкових внесків і зборів до бюджету, сказав голова Правління банку.

За його словами, такі результати дозволили банку перейти на облік зі звичайної податкової до Офісу управління ДПС з роботи з великими платниками податків.

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«Для нас це також маркер успішності. Посилення економіки та стійкий бізнес, що розвивається, особливо потрібні Україні зараз, ми розуміємо це. Банківська система до того ж є стратегічно важливою сферою, тож цей «фронт» важливо тримати», - зазначив Задоя.

Він пояснив, що значну частину прибутку щомісяця банк спрямував на допомогу Збройним силам. Так, у деякі місяці до 50% прибутку йшло на підтримку захисників.

«За рік повномасштабного вторгнення ConcordBank перерахував на благодійні проєкти та підтримку ЗСУ понад 104 млн грн», – навів дані Юрій Задоя.

Така підтримка забезпечила виконання 250 запитів від військових підрозділів. Бійцям було передано БПЛА, понад 40 квадрокоптерів, близько 50 тепловізорів та 30 радіостанцій, зарядні станції, генератори, розповіли у ConcordBank.

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Нагадаємо, ConcordBank також профінансував виготовлення для Сил ТрО найбільшої партії інноваційних інженерно-саперних систем ПК-8, допоміг придбати два українські БПЛА «Чаклун», а також дрона «Кажан».

У 2022 році ConcordBank увійшов до списку «25 провідних банків України під час війни» за версією Financial Club. У дослідженні за понад 100 показниками він посів 15-е місце серед комерційних і державних банків в Україні.