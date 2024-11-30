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Керівниця Асоціації добувних підприємств оцінила наслідки підвищення тарифів Укрзалізниці

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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Керівниця Асоціації добувних підприємств оцінила наслідки підвищення тарифів Укрзалізниці
Керівниця Асоціації добувних підприємств оцінила наслідки підвищення тарифів Укрзалізниці
фото з відкритих джерел

Підвищення тарифів на вантажні перевезення – це загроза для економіки та бюджету, Укрзалізниці потрібно зосередитися на ефективному управлінні, а не підвищувати тариф на перевезення – Оринчак

Керівництву Укрзалізниці варто покращити ефективність управління компанією замість того, щоб нарощувати прибуток за рахунок підвищення тарифів. Адже постійне зростання тарифів становить серйозні загрози як для економіки, так і для бюджетів усіх рівнів. Про це заявила виконавча директорка Національної асоціації добувної промисловості України Ксенія Оринчак, коментуючи ініціативу УЗ вчергове підвищити тариф на перевезення для бізнесу.

Вона підкреслила: таке рішення може суттєво вдарити по добувній галузі, бо зростання витрат для компаній призведе до здорожчання продукції. Це, в свою чергу, може змусити підприємства скорочувати видобуток або зменшувати обсяги перевезень.

«Збільшення витрат не тільки вплине на конкурентоспроможність компаній, а й позначиться на місцевих громадах, де добувна галузь створює значну кількість робочих місць. Якщо ці витрати стануть надмірними, регіони можуть зазнати економічних втрат. Тому замість підвищення тарифів, варто зосередитися на більш ефективному управлінні витратами, підвищенні ефективності та залученні інвестицій в інфраструктуру УЗ. Це дозволить забезпечити стабільний розвиток без негативних наслідків для галузі та економіки загалом», – переконана експерт.

Як відомо, УЗ завершила три квартали 2024 року з показником чистого прибутку в 1,66 млрд грн. Виторг УЗ за січень-вересень зріс до 78 млрд грн – це на 17% більше, ніж було за аналогічний період минулого року. Але попри це, компанія хоче збільшити тариф на вантажні перевезення на 26%. Враховуючи, що у 2022 році компанія підвищила його на рекордні 70%, тільки за роки війни тариф може зрости на 100%.

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Теги: бізнес Укрзалізниця перевезення

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