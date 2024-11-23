В окупованому Бердянську біля порту пролунали вибухи

Попередньо, є влучання по ворожих об'єктах у порту

У тимчасово окупованому Бердянську незадовго до опівночі місцеві жителі чули вибухи. Гучно було у напрямку порту. Про це повідомила Бердянська міська військова адміністрація.

Зазначається, що причиною вибухів стала атака українських Сил Оборони. Попередньо, є влучання по ворожих об'єктах у порту.

«Гучно в районі порту. Приблизно о 23:40 бердянці почули гучний вибух. Попередньо – є влучення по порту», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 31 жовтня безпілотники атакували порт у тимчасово захопленому Бердянську Запорізької області.

До слова, Головне управління розвідки Міноборони України та рух опору провели у тимчасово окупованому Бердянську успішну спецоперацію, під час якої знищили залізничний міст, який окупанти використовували для перевезення військових вантажів.

Крім того, у Бердянську 2 жовтня було підірвано автомобіль із суддею-зрадником Віталіем Ломейком.