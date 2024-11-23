В окупованому Бердянську біля порту пролунали вибухи
Попередньо, є влучання по ворожих об'єктах у порту
У тимчасово окупованому Бердянську незадовго до опівночі місцеві жителі чули вибухи. Гучно було у напрямку порту. Про це повідомила Бердянська міська військова адміністрація.
Зазначається, що причиною вибухів стала атака українських Сил Оборони. Попередньо, є влучання по ворожих об'єктах у порту.
«Гучно в районі порту. Приблизно о 23:40 бердянці почули гучний вибух. Попередньо – є влучення по порту», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 31 жовтня безпілотники атакували порт у тимчасово захопленому Бердянську Запорізької області.
До слова, Головне управління розвідки Міноборони України та рух опору провели у тимчасово окупованому Бердянську успішну спецоперацію, під час якої знищили залізничний міст, який окупанти використовували для перевезення військових вантажів.
Крім того, у Бердянську 2 жовтня було підірвано автомобіль із суддею-зрадником Віталіем Ломейком.
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