«Укрзалізниця» повідомила про затримки потягів через атаку РФ

Через знеструмлення окремих ділянок є затримка трохи понад годину для шістьох поїздів

«Укрзалізниця» пообіцяла, що відставання від графіка будуть поступово скорочуватися

Через масові обстріли на залізниці спостерігаються точкові знеструмлення, проте більшість поїздів рухаються за розкладом. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

«По всій країні масовані обстріли, точкові знеструмлення, але понад 150 поїздів Укрзалізниці прямують за розкладом, ситуація із рухом стабільна та контрольована», – йдеться в повідомленні.

Водночас через знеструмлення окремих ділянок є затримка трохи понад годину для шістьох поїздів. Наразі там працюють резервні тепловози. Відставання від графіка будуть поступово скорочуватися.

Нагадаємо, у ніч проти четверга, 28 листопада, Росія здійснила черговий масований обстріл України «Калібрами» та ракетами Х-101 з літаків Ту-95.

Зазначимо, російські війська знову атакували українську енергосистему. Атаки на енергообʼєкти відбувалися по всій Україні. Вже запроваджено аварійні відключення електроенергії.

Раніше стало відомо, що в декількох районах Києва зафіксовано падіння уламків ракет.

Як повідомлялося, під час масованого удару ворога 28 листопада постраждала Волинь. На території області є прильоти.

До слова, російська армія вранці 28 листопада завдала ракетного удару по Сумській області. Під удар потрапила інфраструктура Шосткинської громади. На місці працюють усі служби, наслідки атаки уточнюються.