Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Зупинка бронювання є незаконною: заява Української ради бізнесу

Дарія Демяник
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Зупинка бронювання є незаконною: заява Української ради бізнесу
Наразі підприємства чекають відповідних нормативних актів, які мають нарешті запустити процес перебронювання
фото: depositphotos.com

Зупинка бронювання – це ризик втратити працівників та зупинити виробництво легальних підприємств: заява Української ради бізнесу

Українська Рада Бізнесу закликала владу забезпечити виконання органами державної влади своїх функцій, та відновити бронювання працівників критичних підприємств, адже зупинка бронювання може призвести до непоправних наслідків. 

«Підприємства, у яких завершився термін бронювання, ризикують втратити майже всіх працівників та припинити свою діяльність. На відміну від тих, що вирішили працювати нелегально», – заявили в УРБ.

У раді зауважили, що вони отримують скарги від аграрного, промислового, IT-сектору щодо зупинення процесу бронювання працівників. Це свідчить, що проблема має загальнодержавний масштаб, і загрожує обороноздатності.

Тим часом, стаття 24 і 25 закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та рішення уряду, якими надається відстрочка від призову на військову службу, не передбачає можливості зупинки процесів бронювання. В актах Кабміну встановлені чіткі строки прийняття відповідних рішень, а їх дію у законний спосіб ніхто не призупиняв, наголосили в УРБ.

«Український бізнес підтримує необхідність проведення аудиту рішень щодо визнання суб’єктів господарювання критично важливими для економіки та забезпечення життєдіяльності населення. Але надзвичайно важливо зберегти передбачуваний і безперервний процес бронювання працівників під час цього аудиту. Нинішня ситуація підриває довіру суб’єктів господарювання до діяльності влади, адже внаслідок неї страждають підприємства, які офіційно працевлаштовують у себе військовозобов’язаних», – кажуть у Раді.

Як повідомлялося, після ухвалення протокольного рішення уряду від 8 жовтня щодо аудиту рішень про визнання підприємств критично важливими для економіки процес бронювання фактично був паралізований, що викликало протести з боку багатьох бізнес-асоціацій. Пізніше уряд своїм протокольним рішенням дозволив перебронювати працівників, які мали такий статус до 31 травня. Наразі підприємства чекають відповідних нормативних актів, які мають нарешті запустити процес перебронювання.

Читайте також:

Теги: війна бізнес українці Україна населення бронювання від мобілізації

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вибори у Молдові. На фото усі кандидати у президенти
Вибори у Молдові. Перемагає Майя Санду, але є привід для тривоги… Сусіди
13 жовтня, 09:33
Cталося пошкодження корпусу трансформатора та загорання трав'яного настилу
На Київщині впали уламки російських дронів: фото наслідків
24 жовтня, 10:03
Командир з позивним «Чорномор» помер на фронті
Не поїхав на операцію, щоб не залишати позиції: на фронті помер командир батальйону БпЛА Ліпський
27 жовтня, 07:45
Рустем Умєров розповів про цифровізацію оборонної сфери
Кабмін затвердив посилення військового обліку: деталі
28 жовтня, 19:20
Військові ЗСУ повідомили про важкі бої на Куп'янському напрямку
Ворог цілодобово штурмує на Куп'янському напрямку, щоб вийти до річки Оскіл – ЗСУ
1 листопада, 03:44
Росіяни мародерствують в Селидово
Росіяни мародерять в Селидовому та намагаються просунутись далі – DeepState
1 листопада, 03:59
Норвегія підтримала надання зброї Україні
Слід зняти всі обмеження на використання Україною зброї – МЗС Норвегії
1 листопада, 00:45
Гетманцев заявив, що закон про підтримку доброчесних платників податків починає діяти
Запущено сайт на підтримку доброчесних платників податків: які переваги можна отримати
1 листопада, 18:01
Гарріс випереджає Трампа на 4% напередодні виборів
Гарріс чи Трамп? Що показали опитування перед стартом голосування на виборах у США
Сьогодні, 07:18

Економіка

Зупинка бронювання є незаконною: заява Української ради бізнесу
Зупинка бронювання є незаконною: заява Української ради бізнесу
Операційний директор «Метінвесту» назвав головні виклики для керівників бізнесу під час війни
Операційний директор «Метінвесту» назвав головні виклики для керівників бізнесу під час війни
Держава і бізнес мають стати партнерами у повоєнній відбудові України, – Анзін
Держава і бізнес мають стати партнерами у повоєнній відбудові України, – Анзін
Україна збільшує контракти з виробництва зброї для вітчизняних виробників
Україна збільшує контракти з виробництва зброї для вітчизняних виробників
Україна підписала нові угоди зі Світовим банком на понад пів мільярда доларів
Україна підписала нові угоди зі Світовим банком на понад пів мільярда доларів
Уряд затвердив новий перелік товарів, що не підлягають обміну та поверненню
Уряд затвердив новий перелік товарів, що не підлягають обміну та поверненню

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
93K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 листопада: ситуація на фронті
35K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 листопада 2024
16K
РПЦ відповіла 30 архієреям Московської церкви, які виступили проти усунення донецького ієрарха
7090
Вибори в США: як ведеться підрахунок голосів та коли стане відомий переможець
5248
За зберігання дров без документів – штраф або в'язниця. Як українці реагують на новий законопроєкт
4925
На Курщині працює найкраща техніка ЗСУ, тоді як на Сході йдуть критично важливі бої – Forbes

Новини

У Києві тривога тривала більше години
Сьогодні, 07:16
Агенти РФ втручаються в результати виборів у Молдові, США підтримують протести у Грузії: головне за ніч
Сьогодні, 07:08
Без опадів, але із заморозками: прогноз погоди на 5 листопада
Сьогодні, 05:55
5 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
У Києві тривога тривала більше трьох годин
Вчора, 22:41
Результати виборів у Молдові, удар авіабомбою по центру Харкова: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua