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Руйнування, пожежі та постраждалі: наслідки атаки БпЛА на Київ

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Руйнування, пожежі та постраждалі: наслідки атаки БпЛА на Київ
Росіяни атакували Київ ударними дронами
Фото: ДСНС

Росіяни в черговий раз атакували вночі столицю України ударними безпілотниками

Російські окупанти продовжують регулярно завдавати ударів по Києву та інших регіонах України, використовуючи безпілотники та ракети. В ніч на 7 листопада росіяни запустили кілька хвиль Шахедів, зокрема, влучання та пошкодження є у столиці. Про це повідомляє мер міста Віталій Кличко та Київська міська військова адміністрація в Телеграм.

Згідно з останніми даними від столичної влади, уламки російських дронів впали у п'яти районах Києва: Голосіївському, Печерському, Солом'янському, Оболонському та Подільському.

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Наслідки атаки «Шахедів» на Київ
Фото: ДСНС

Наразі відомо про одного постраждалого, який був госпіталізований.

Голосіївський район

Про падіння фрагментів БПЛА російських окупантів у цьому районі стало відомо близько другої години ночі. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що ударною хвилею були пошкоджені вікна в кількох квартирах житлового будинку. Також загорілися гаражі та сталася пожежа на сусідній станції техобслуговування (СТО).

Начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Сергій Попко зазначив, що відбулося «суттєве пошкодження квартири в житловому будинку».

Печерський район

Близько п'ятої ранку стало відомо про падіння фрагментів БПЛА росіян, внаслідок чого загорілися верхні поверхи багатоповерхівки. Евакуація мешканців була розпочата, оскільки пожежа виникла через ворожу атаку.

За інформацією ДСНС, пожежа сталася на 33-му поверсі житлового будинку, що призвело до часткового руйнування будівельних конструкцій на 34-му (технічному) поверсі.

Згідно з останніми даними, площу пожежі у 50 «квадратних метрів» вже ліквідовано.

Солом'янський район

За повідомленням КМВА, уламки «Шахедів» впали на територію промислового підприємства. Однак пізніше стало відомо, що в Солом'янському районі також сталося падіння на території медичного центру. Дані щодо руйнувань уточнюються.

Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що одного потерпілого з території підприємства було госпіталізовано.

«Також у цьому ж районі, через падіння уламків БПЛА, сталася пожежа в приватному медичному закладі. Ведеться евакуація», – додав він.

Оболонський район

На Оболоні, за попередніми даними, через падіння уламків російських БПЛА сталася пожежа на верхньому поверсі бізнес-центру. Постраждалих немає.

Подільський район

Представники столичної влади повідомили, що в Подільському районі сталося загоряння в двоповерховому приватному будинку.

Теги: дрон Київ росіяни бізнес Віталій Кличко окупанти евакуація пожежа

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