ЦВК Молдови у день голосування зіткнулася з кількома хакерськими атаками

Підвезення виборців, фальшиві мінування та хакерська атака на ресурси ЦВК – на виборах президента Молдови зафіксовано понад пів сотні порушень. Про це пише Newsmaker.

За даними Центральної виборчої комісії, зафіксовано численні випадки перевезення виборців на виборчі дільниці у Росії, Білорусі, Азербайджані, Туреччині та на лівому березі Дністра. Загалом – 52 порушення виборчого процесу.

Так, радник з національної безпеки чинної президентки Молдови Маї Санду Станіслав Секрієру перезалив у свій акаунт в соцмережі Х відео з чартерного рейсу, опубліковане російським «Спутніком». Літак повний власників молдовських паспортів.

«Літак, схоже, може перевозити від 260 до 400 виборців – явне свідчення широкомасштабного, організованого перевезення виборців», – зазначив він.

Доказ організованого росією масштабного перевезення виборців, — радник з нацбезпеки президентки Молдови Маї Санду Станіслав Секрієру.

Він перезалив у свій акаунт в Х відео з чартерного рейсу, опубліковане російським "Спутніком". Літак повний власників молдовських паспортів. pic.twitter.com/HCkbqTJYkD — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 3, 2024

На виборчі дільниці у Франкфурті та Ліверпулі надійшло чотири неправдивих повідомлення про мінування, розповів Newsmaker речник уряду Молдови Дініел Воде.

«За даними МЗС Молдови, повідомлення мали на меті зупинити процес голосування», – сказав він.

Також ЦВК Молдови у день голосування зіткнулася з кількома хакерськими атаками на свої інформаційні ресурси.

«Служба інформаційної безпеки повідомила нам про декілька інцидентів, які тимчасово вплинули на доступність інформаційних ресурсів ЦВК.

Ми стали об'єктом DDoS-атаки, яка вплинула на роботу сайтів», – розповіли в Комісії.

Тим не менш, явка у другому турі виборів президента вища як всередині країни, так і за кордоном.

На закордонних дільницях вже проголосували 245 тисяч громадян Молдови (240,5 тисяч у першому турі 20 жовтня).

У Молдові – понад 1,5 млн громадян або 50% виборців. Це більше, ніж у першому турі за весь виборчий день.

Молдовські правоохоронці зафіксували організований підвіз виборців на виборчі дільниці як всередині держави, так і за кордоном. Тим часом голосування на виборах президента триває.

Раніше повідомлялося, що Молдова остерігається диверсій РФ на виборах.

Нагадаємо, кандидат на пост президента Молдови Олександр Стояногло заявив, що визнає територіальну цілісність України в адміністративних кордонах 1991 року та пообіцяв у разі перемоги виступити «з мирними ініціативами» щодо завершення війни в Україні.

Як відомо, 20 жовтня у Молдові пройшли вибори президента та референдум. Так, 21 жовтня Центральна виборча комісія Молдови підрахувала усі голоси виборців. Для визначення переможця на виборах президента знадобиться другий тур, оскільки жоден з 11 кандидатів не набрав більше ніж 50% голосів.

У трійці лідерів опинилися президентка Молдови і кандидатка на новий термін Майя Санду (правляча партія «Дія і Солідарність») – 42.45% голосів, колишній генпрокурор (2019-2021 рр..) і парламентар Олександр Стояногло («Партія соціалістів») – 25.98%, Ренато Усатий («Наша Партія») – 13.79%. Другий тур виборів президента Молдови відбудеться в неділю, 3 листопада.

До слова, олігарх-утікач Ілан Шор заявив про намір юридично оскаржувати підсумки референдуму про вступ Молдови до Євросоюзу і президентських виборів. За словами Шора, розвиток ситуації залежатиме від підсумків другого туру президентських виборів. Також опозиція може оскаржити підсумки президентських виборів через рішення влади Молдови відкрити тільки дві виборчі дільниці в Росії.

Як повідомлялося, Конституційний суд Молдови визнав законними результати референдуму про європейську інтеграцію.