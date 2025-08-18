«Київстар» вийшов на біржу Nasdaq: перший день торгів обвалив ціну акцій

Акції Київстару впали в перший же день торгів на Nasdaq

За словами президента компанії, перші тижні ціни на акції будуть нестабільними

Акції материнської компанії «Київстар» на нью-йоркській біржі Nasdaq впали на 9,3% до $11,5 о 14:00 в перший день торгів на Nasdaq. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Президент «Київстар» Олександр Комаров в коментарі журналістам зазначив, що перші кілька тижнів торгів акції компанії будуть нестабільними. Він додав, що турбулентне зовнішнє середовище вже враховано в його оцінці.

«Це історичний момент не лише для «Київстару», це насправді історичний момент для всієї країни та українського бізнесу», – заявив президент «Київстару» в інтерв'ю The Wall Street Journal.

Олександр Комаров наголосив, що це стане гарним прикладом для великого українського бізнесу розглянути лістинг як один зі способів залучення міжнародного капіталу та зміни свого статусу.

Зазначимо, що з 15 серпня материнська компанія українського оператора мобільного зв'язку «Київстар» Kyivstar Group Ltd почала торгуватися на американській фондовій біржі Nasdaq під тікером KYIV. Основним її акціонером залишається міжнародна телекомунікаційна група VEON із пакетом 89,6%.

Нагадаємо, раніше мобільний оператор «Київстар» підписав угоду про придбання групи Uklon, яка надає послуги онлайн–замовлення таксі та доставки. Вартість угоди склала $155,2 млн.

Ця подія викликала широкий резонанс у суспільстві. Угода, яка на перший погляд здається звичайною бізнес-операцією, стала предметом активного обговорення в соціальних мережах, ЗМІ та серед експертів.