«Київстар» купив Uklon. Чому угода збурила мережі

Угода між «Київстаром» та Uklon викликала різні реакції серед соцмереж

Новина про придбання мобільним оператором «Київстар» 97% акцій сервісу таксі Uklon за понад $155 млн викликала широкий резонанс у суспільстві. Угода, яка на перший погляд здається звичайною бізнес-операцією, стала предметом активного обговорення в соціальних мережах, ЗМІ та серед експертів, пише «Главком».

Що ж саме викликало таку реакцію?

реакції в соцмережах користувачів Главком

Монополізація чи розвиток?

Однією з головних причин обговорення стало питання монополізації ринку. «Київстар» – найбільший мобільний оператор України, а Uklon – один із провідних сервісів таксі. Об'єднання таких гігантів викликає захоплення і водночас побоювання, що це може призвести до зменшення конкуренції на ринку цифрових послуг.

У соцмережах зазначають, що «Київстар зможе привнести нові технології в розвиток Uklon».

Також серед коментарів люди висловлюють занепокоєння: «Така монополізація не на користь ні економіці, ні людям, треба уникати таких рішень».

Підтримка українського бізнесу

З іншого боку, багато хто вважає цю угоду позитивним сигналом для української економіки. Інвестиція в Uklon демонструє, що навіть у складні часи війни український бізнес залишається привабливим для великих компаній. Це також свідчить про довіру до українських стартапів і їхнього потенціалу.

Майбутнє Uklon

Ще однією темою для обговорення стало майбутнє Uklon. Хоча компанія залишиться окремим бізнесом під керівництвом нинішнього CEO Сергія Гришкова, багато хто задається питанням, як зміниться стратегія розвитку сервісу. Чи зможе Uklon зберегти свою ідентичність, чи стане частиною великої екосистеми «Київстар»?

Експансія на міжнародні ринки

Одним із ключових аспектів угоди є плани щодо виходу Uklon на міжнародні ринки. За підтримки «Київстар» і материнської компанії VEON, сервіс таксі може розширити свою діяльність за межі України, зокрема в країни Центральної Азії. Це відкриває нові можливості для компанії, але також ставить перед нею нові виклики.

Що відомо про угоду

Недавнє оголошення про придбання мобільним оператором «Київстар» 97% акцій сервісу таксі Uklon за понад $155 млн стало однією з найважливіших подій на українському ринку технологій.

Uklon, що починав як український стартап у сфері замовлення таксі, за останні роки став одним із провідних гравців ринку.

Для «Київстар», що є частиною міжнародної групи VEON, це придбання є стратегічним. Завдяки цій угоді «Київстар» зміцнить свої позиції як технологічний лідер, що пропонує не лише послуги мобільного зв’язку, а й цілісний підхід до потреб користувачів. Ринок цифрових послуг, включно з мобільними додатками, системами логістики та транспортними платформами, може зазнати суттєвих змін завдяки інтеграції зусиль таких великих компаній.

Незважаючи на те, що Uklon буде залишатися окремим бізнесом під керівництвом нинішнього CEO Сергія Гришкова, співпраця з «Київстар» відкриє можливість для виходу на міжнародні ринки. Вже відомо, що компанії планують експансію за кордон, де Uklon зможе конкурувати з такими гігантами, як Uber чи Bolt.

«Ми з нетерпінням чекаємо на розширення можливостей Uklon за межами України та Узбекистану за підтримки наших цифрових операторів у Казахстані, Пакистані та Бангладеш», – сказав Каан Терзіоглу, гендиректор групи VEON та очільник наглядової ради «Київстар».

Генеральний директор компанії Сергій Гришков, імовірно, залишиться на своїй посаді, йдеться у пресрелізі. Угода залежить від стандартних умов завершення та схвалень, уточнили в компанії.

Коментуючи угоду, Гришков зазначив, що «Київстар» та Uklon залишаються окремими бізнесами. «Вся наша команда під моїм прямим керівництвом у ролі СЕО Uklon, у повному складі, продовжить працювати над розвитком продуктів і сервісів компанії в Україні та на інших ринках», – написав він у Facebook.

Uklon на ринку

Як зазначає видання DEV, окрім Uklon, на цьому ринку працюють ще такі платформи як Bolt та Uber. Офіційно не повідомляється, яка доля припадає на Uklon. Згідно з даними dashboard monobank, який фіксує загальну кількість транзакцій на різних сервісах за всі часи Uklon – лідер ринку, який випереджає Bolt і сильно випереджає Uber.

dashboard monobank dev

Згідно з даними Opendatabot, Uklon має ТОВ «Уклон Україна», яка у 2024 році задекларувала дохід на рівні 1,7 млрд грн та чистий прибуток – 232 млн грн.

Угода між «Київстар» та Uklon – зміна правил гри

Придбання Uklon дозволить «Київстару» інтегрувати сервіси таксі в свою цифрову екосистему. Це відкриває широкі можливості для створення інтегрованих продуктів і послуг, таких як єдиний додаток для комунікацій, замовлення послуг, доставки та навіть фінансових операцій. Такий підхід може змінити уявлення користувачів про зручність і доступність технологій.

Також ця угода є важливим сигналом для іноземних і локальних інвесторів: Україна залишається привабливим майданчиком для інвестицій, навіть у складних умовах. Стабільність і розвиток таких угод можуть сприяти залученню додаткових інвестицій у країну та зміцненню економіки.

Нагадаємо, мобільний оператор «Київстар» підписав угоду про придбання групи Uklon, яка надає послуги онлайн-замовлення таксі та доставки. Вартість угоди склала $155,2 млн.