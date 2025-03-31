Куди інвестувати під час війни? Експрезидент «Київстару» назвав надійний спосіб

Експерт поділився безпечними активами, у які можна інвестувати в Україні під час війни

Облігації внутрішньої держпозики є найбільш безпечним інструментом для інвестицій в Україні під час війни. Про це зазначив Петро Чернишов, експрезидент «Київстару» та «Carlsberg» в Україні в інтерв’ю Delo.ua, інформує «Главком».

«Я не інвестував би в українські акції та державні єврооблігації через велику волатильність вартості цих паперів. Іноді може бути плюс-мінус 15% протягом дня», – заявив експерт. Він вважає, що ці активи ненадійні через їхню мінливість, бо їхня ціна ціна різко змінюється за короткий проміжок часу.

Також фахівець відмітив, що не інвестує у «крипту»: «Принципово не інвестую в криптовалюти. При цьому треба розуміти, що є люди, які зі мною принципово не погоджуються і серйозно інвестують у крипту. А я – ні!». У золото Петро Чернишов також не інвестує, оскільки не розуміє цього активу. Натомість зазначає, що існують люди, які люблять цей інструмент.

«При цьому найбільш безпечним інструментом інвестицій є облігації внутрішньої держпозики. В ОВДП я рекомендую вкладатись і сам інвестую. З ними проблем я не бачу», – додає експерт.

На питання щодо інвестицій у нерухомість в Україні зазначає, що не є фахівцем із української нерухомості: «Я боюся давати поради. Хоча маю тут інвестиції. Але можу стверджувати, що в Україні це великий ризик недобудов. І, у разі чого, у суді ви нічого не доведете».

Нагадаємо, що експрезидент «Київстару» та «Carlsberg» в Україні Петро Чернишов поділився, з якої інвестиції він заробив найбільше грошей. А також поділився трьома порадами, які допоможуть змінити ставлення до грошей та почати заробляти більше.

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