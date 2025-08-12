З 26 серпня у кількох містах України зникне 3G: що говорить мобільний оператор

В компанії зазначають, що це стандартна процедура для покращення якості та швидкості мобільного інтернету

У серпні мобільний оператор «Київстар» в деяких населених пунктах технологію 3G замінить на 4G. Зміни стосуватимуться двох областей – Дніпропетровської та Львівської, повідомляє «Главком» з посиланням на сайт мобільного оператора.

Зазначається, що з 26 серпня 2025 року мобільний оператор «Київстар» розпочне перерозподіл частот діапазону 2100 МГц, які зараз використовуються для 3G, на користь розвитку мережі 4G. Зміни торкнуться кількох населених пунктів у Дніпропетровській та Львівській областях.

За інформацією оператора, цей крок є частиною модернізації телекомунікаційної інфраструктури з метою покращення якості та швидкості мобільного інтернету й підготовки мережі до запуску 5G. У компанії пояснили, що поступове виведення з експлуатації застарілих технологій – це світова практика, яку застосовують провідні мобільні оператори.

Абоненти й надалі зможуть користуватися дзвінками, SMS та іншими сервісами, але замість 3G-інтернету для них працюватиме швидкісний 4G. У компанії запевняють, що швидкість з’єднання зросте у кілька разів, а якість мобільного інтернету стане значно кращою.

Де замість 3G працюватиме 4G

Дніпропетровська область: Дніпро, Самар (Новомосковськ) та Самарівський район, Кам’янське та Кам’янський район, Вільногірськ, Підгороднє, Слобожанське.

Львівська область: Дрогобич, Стрий, Трускавець, Борислав, Шептицький (Червоноград).

Користувачам, які ще не перейшли на 4G, радять активувати цю функцію на телефоні за інструкцією від оператора. Якщо SIM-карта не підтримує 4G, її можна безплатно замінити на USIM зі збереженням номера.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський підписав закон №4321 про прискорене розгортання мобільних мереж. Віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров відзначив, що відтепер якісний зв’язок швидше з’явиться там, де його досі не було. Також під час поїздок мобільний інтернет не зникатиме, а на деокупованих територіях оператори швидше повертатимуть звʼязок.