Головна Техно Телеком
search button user button menu button

З 26 серпня у кількох містах України зникне 3G: що говорить мобільний оператор

Олена Мазун
glavcom.ua
Олена Мазун
google social img telegram social img facebook social img
З 26 серпня у кількох містах України зникне 3G: що говорить мобільний оператор
Мобільний операто планує покращення зв'язку в деяких областях
фото: Файне місто

В компанії зазначають, що це стандартна процедура для покращення якості та швидкості  мобільного інтернету 

У серпні мобільний оператор «Київстар» в деяких населених пунктах технологію 3G замінить на 4G. Зміни стосуватимуться двох областей – Дніпропетровської та Львівської, повідомляє «Главком» з посиланням на сайт мобільного оператора. 

Зазначається, що з 26 серпня 2025 року мобільний оператор «Київстар» розпочне перерозподіл частот діапазону 2100 МГц, які зараз використовуються для 3G, на користь розвитку мережі 4G. Зміни торкнуться кількох населених пунктів у Дніпропетровській та Львівській областях.

За інформацією оператора, цей крок є частиною модернізації телекомунікаційної інфраструктури з метою покращення якості та швидкості  мобільного інтернету й підготовки мережі до запуску 5G. У компанії пояснили, що поступове виведення з експлуатації застарілих технологій – це світова практика, яку застосовують провідні мобільні оператори.

Абоненти й надалі зможуть користуватися дзвінками, SMS та іншими сервісами, але замість 3G-інтернету для них працюватиме швидкісний 4G. У компанії запевняють, що швидкість з’єднання зросте у кілька разів, а якість мобільного інтернету стане значно кращою.

Де замість 3G працюватиме 4G

Дніпропетровська область: Дніпро, Самар (Новомосковськ) та Самарівський район, Кам’янське та Кам’янський район, Вільногірськ, Підгороднє, Слобожанське.

Львівська область: Дрогобич, Стрий, Трускавець, Борислав, Шептицький (Червоноград).

Користувачам, які ще не перейшли на 4G, радять активувати цю функцію на телефоні за інструкцією від оператора. Якщо SIM-карта не підтримує 4G, її можна безплатно замінити на USIM зі збереженням номера. 

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський підписав закон №4321 про прискорене розгортання мобільних мереж. Віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров відзначив, що відтепер якісний зв’язок швидше з’явиться там, де його досі не було. Також під час поїздок мобільний інтернет не зникатиме, а на деокупованих територіях оператори швидше повертатимуть звʼязок.

Читайте також:

Теги: Дніпро Львів мобільні оператори мобільний зв’язок Київстар

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Цього дня минає рівно рік від трагічної загибелі Ірини Фаріон
Рік після загибелі Ірини Фаріон: Львів вшановує пам'ять
19 липня, 10:04
«Київавтодор» пообіцяв повідомити додатково про нові терміни виконання ремонту
Ремонт мосту Метро у Києві відкладено через негоду
18 липня, 13:47
Ярослав Рущишин був українським підприємцем і громадським діячем, співзасновником Мистецького об'єднання «Дзиґа»
У ДТП загинув нардеп від «Голосу» та підприємець Ярослав Рущишин
25 липня, 01:09
За словами правоохоронців, посадовці незаконно заволоділи 1,7 млн грн
Очільниці львівських РДА отримали підозри
25 липня, 15:24
Головні новини ночі проти 26 липня
Удари РФ по містах України: головне за ніч
26 липня, 05:52
Близько 25 ветеранів та небайдужих громадян зібралися під стінами лікарні з плакатами
Скандал у Львові: ветерани вимагають звільнення лікаря, який обматюкав захисника
4 серпня, 20:09
Ветерану вдалося переобладнати автомобіль під себе
На Львівщині ветеран без рук і ніг вправно водить автомобіль
3 серпня, 18:12
«Шахтар» проти «Карпат»
Чемпіонат України: «Шахтар» зіграв внічию з «Карпатами»
10 серпня, 20:37
Обох посадовців затримано під час одержання неправомірної вигоди у 80 тисяч гривень
Посадовці оборонного підприємства за хабарі фальсифікували висновки про якість озброєння
8 серпня, 15:12

Телеком

З 26 серпня у кількох містах України зникне 3G: що говорить мобільний оператор
З 26 серпня у кількох містах України зникне 3G: що говорить мобільний оператор
Дослідники зламали GPT-5 менш ніж за добу
Дослідники зламали GPT-5 менш ніж за добу
Чому вчителі не можуть оформити відстрочку у «Резерв+»? Роз'яснення Міносвіти
Чому вчителі не можуть оформити відстрочку у «Резерв+»? Роз'яснення Міносвіти
OpenAI випустив нову нейромодель GPT-5
OpenAI випустив нову нейромодель GPT-5
Велика турецька телекомунікаційна компанія згорнула бізнес в Україні
Велика турецька телекомунікаційна компанія згорнула бізнес в Україні
Instagram заблокував сімох українських блогерів за рекламу казино
Instagram заблокував сімох українських блогерів за рекламу казино

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
275K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 серпня 2025
16K
Ексголова Верховного суду «змахлювала» зі стажем, щоб піти у відставку? ДБР відкрило провадження
6569
Яхти, сауни та предмети розкоші: Єврокомісія вимагає від Польщі пояснити витрату грантів на відновлення
5782
Чому Україна експортує мільйони тонн зерна, а грошей у бюджеті не вистачає?
4076
«Укрзалізниця» підказала лайфхак для купівлі квитків

Новини

Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
Сьогодні, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
Сьогодні, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
Вчора, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
Вчора, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
10 серпня, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua