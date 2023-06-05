Експерти назвали орієнтовну ціну на черешню та полуницю влітку

У червні кілограм черешні коштуватиме від 100 гривень, а полуниця – 70-80 гривень за кілограм

Через повномасштабну війну українці залишилися без черешні з Мелітополя. Оскільки місто тимчасово під окупацією, тому врожай вивозить країна-агресор. На українських ринках наприкінці травня черешня та полуниця продавались по 500 грн за кілограм, а подекуди за імпортну черешню просилили і близько 1000 грн. Утім незабаром українці все ж можуть побачити дешевшу ціну на улюблені ягоди. Про це говорять науковці із Інституту аграрної економіки.

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Одним з визначальних чинників, що не дозволить цінам на черешню та полуниці «розігнатись» – потужний вплив на ринку господарств населення, кажуть наковці. Так, ці господарства продукують практично 90% полуниці, а це в середньому до 55 тисяч тонн та 95% черешні, що складає майже 60 тисяч тонн.

За прогнозом Інституту, в червні кілограм черешні коштуватиме від 100 гривень. Близькою до цього показника буде й вартість полуниці. Очікується, що її продаватимуть по 70-80 гривень за кілограм. А от менших цін навряд варто очікувати. Головна причина – війна. «Через тимчасову окупацію південних регіонів пропозиція буде нижчою, що не сприяє зниженню цін», – пояснює Інна Сало.

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Уже 10 червня планується масове постачання української черешні на ринок. Зараз з'являються перші оптові партії української черешні. Оптова ціна на них складає 60-85 гривень. Незважаючи на холодну та затяжну весну, сезон продажу черешні в Україні розпочався без запізнень. Зараз продаж черешні ведеться виключно дрібним оптом за цінами 60-85 грн/кг ($1,64-2,32/кг), що фактично відповідає цінам на ці кісточкові на початку сезону минулого року.

Нагадаємо, у російському Санкт-Петербурзі продаватимуть черешню з окупованого Мелітополя Запорізької області. Росіяни вже навіть не намагаються приховати, що просто грабують тимчасово окуповані території. Наразі вони вже хизуються тим, як будуть вивозити знамениту мелітопольську черешню на росію та продавати там. Українську черешню росіяни називають «елітною» і зауважують, що за її постачання відповідає «влада» Запоріжжя.