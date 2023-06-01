Коли впаде ціна на черешню. Експерти повідомили гарну новину

Уже 10 червня планується масове постачання української черешні на ринок

На українському ринку з'являються перші оптові партії української черешні. Оптова ціна на них складає 60-85 гривень. Про це пишуть аналітики ресурсу EastFruit.

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Незважаючи на холодну та затяжну весну, сезон продажу черешні в Україні розпочався без запізнень. Зараз продаж черешні ведеться виключно дрібним оптом за цінами 60-85 грн/кг ($1,64-2,32/кг), що фактично відповідає цінам на ці кісточкові на початку сезону минулого року.

За даними EastFruit, уже 10 червня планується масове постачання української черешні на ринок, тоді ціна на ягоду може помітно впасти. Втім, експерти застерегли українців – надто низьких цін на солодкий плід очікувати не варто.

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Експерти пояснюють, що цього сезону чимало побоювань в українських садівників викликають сильні опади, які зараз спостерігаються у більшості регіонів країни, що може негативно вплинути на якість ягоди. До того ж, в нинішньому сезоні погода вже зробила неприємні сюрпризи українським садівникам у вигляді заморозків у квітні та травні, внаслідок чого виробництво черешні в країні цього сезону буде менше, ніж очікувалося раніше.

Нагадаємо, перші черешні з'явилися на полицях українських супермаркетів і ринків, але ціни на них шокували покупців – 600, а то й понад 1000 гривень за кілограм. Через те, що на Закарпатті черешня дозріває раніше, аніж на решті території України, то ціна її сягає 600 гривень за кілограм. Фрукти привозять з Виноградова. У Києві кілограм черешні коштує від 750 до 1200 гривень, повідомляють покупці в соцмережах.