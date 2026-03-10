Україна увійшла до ТОП-10 найбільших армій світу

Попереду України у списку опинилися лише п’ять держав

Україна опинилася серед країн з найбільшою чисельністю чинних військових у світі

Аналітики Міжнародного інституту стратегічних досліджень у звіті The Military Balance 2026 склали рейтинг найбільших армій світу за кількістю чинних військовослужбовців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Buіsiness Insider.

Як повідомляють аналітики, у цьому рейтингу Україна посіла шосте місце з чисельністю близько 677 тис. військовослужбовців. Оборонний бюджет країни оцінюється приблизно у $44,4 млрд.

Варто зауважити, що автори матеріалу назвали розмір оборонних бюджетів на основі даних за 2025 рік.

Лідерство в рейтингу займає Китай. Україна посіла шосте місце у списку. Водночас Росія опинилася на п'ятому місці.

Топ-10 найбільших армій світу 2026 року:

Китай – 2 035 000 військових (бюджет $251,3 млрд)

Індія – 1 501 000 ($78,3 млрд)

США – 1 340 000 ($921 млрд)

Північна Корея – 1 280 000

Росія – 1 264 000 ($161,2 млрд)

Україна – 677 000 ($44,4 млрд)

Пакистан – 660 000 ($10 млрд)

Іран – 610 000 ($6,1 млрд)

Ефіопія – 503 000 ($484 млн)

Південна Корея – 450 000 ($43,8 млрд)

«Важливу роль у глобальних військових діях відіграють також технології, чисельність і рівень розвитку військово-повітряних сил та військово-морського флоту, можливості десантування наземних сил, системи управління та контролю, а також ядерні сили, які разом формують військову міць. Більші та більш сучасні збройні сили вимагають більших державних витрат», – заявляють аналітики.

До першої двадцятки також входять В’єтнам, Єгипет, Індонезія, Бразилія, Таїланд, Туреччина, Мексика, Колумбія, Шрі-Ланка, Саудівська Аравія, Японія, Франція, Марокко та Ірак.

«Главком» також писав, що 4 березня Володимир Путін своїм указом встановив штатну чисельність російської армії на рівні 2,4 млн чоловік, з яких 1,5 млн – військовослужбовці.

Президент Росії вже вчетверте з лютого 2022 року змінює штатну чисельність російського війська. Цього разу Путін вирішив збільшити армію ще на 100 тис. чоловік. До цього він переглядав чисельність у грудні 2024 року.

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну путінська армія становила 1,9 млн чоловік, включаючи 1,01 млн військових. До лютого 2022 року Путін змінював чисельність російської армії у листопаді 2017 року.

Відтак, з лютого 2022 року російська армія, відповідно до указів Путіна, на 500 тис. чоловік.

Також Головком Олександр Сирський повідомив, що до кінця року РФ планує залучити 400 тис. контрактників. Таким чином, РФ планує збільшити контингент в Україні до 800 тис. окупантів.

Як повідомлялося, Кремль зіткнувся із серйозною кризою людських ресурсів. Як повідомляє The Telegraph, російська армія щомісяця втрачає близько 35 тис. осіб, і наявних темпів вербування добровольців, ув'язнених та іноземців уже не вистачає для покриття цих втрат.