Трамп заявив, що світові лідери мають дякувати за свою популярністю саме йому

Президент США Дональд Трамп вважає, що популярність деяких лідерів зросла завдяки його підтримці

Президент США Дональд Трамп переконаний, що високі рейтинги та політичні успіхи багатьох іноземних лідерів є прямим результатом його особистої підтримки. Про це, як повідомляє «Главком», Трамп заявив під час виступу на засіданні Ради миру.

Дональд Трамп заявив, що його публічне схвалення працює як «потужний політичний підсилювач». Він впевнений: коли він називає іноземного колегу «чудовим лідером», рейтинги останнього в його країні миттєво злітають.

«Коли я кладу руку на плече лідера і кажу світові, що він робить чудову роботу, його рейтинги злітають до небес. Деякі з них мають дякувати мені за те, що вони взагалі на своїх посадах», – заявив Дональд Трамп.

Зокрема, він згадав прем’єр-міністерку Японії Санае Такаїчі, президента Аргентини Хавʼєра Мілея та прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

«Мені не слід підтримувати людей, але я підтримую, коли вони мені подобаються. У мене дуже хороший показник підтримки кандидатів у Сполучених Штатах, але тепер я підтримую іноземних лідерів», – сказав Трамп.

При цьому Трамп визнає, що його підтримка Орбана не була однозначно сприйнята в Європі.

«Не всі в Європі схвалюють цю підтримку. Це нормально. Він виконує неймовірну роботу. Він зробив неймовірну роботу в питанні імміграції, на відміну від деяких країн, які завдали шкоди самі собі», – так прокоментував Трамп свою підтримку Орбана.

