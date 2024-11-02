На ринку праці Польщі дедалі менше українців

Зміна міграційних правил та зниження підтримки українських мігрантів змушують їх шукати роботу за межами Польщі

Посилення міграційних правил у Польщі призводить до кадрової кризи у ключових галузях, включаючи транспорт та логістику. Зокрема, українці дедалі частіше обирають інші країни для роботи, пише портал wgospodarce.pl.

Згідно зі звітом агентства Gremi Personal, посилення міграційних правил та зниження підтримки українських мігрантів змушують їх шукати роботу за межами Польщі. Це може призвести до значної нестачі кадрів у таких сферах, як транспорт, експедиція та логістика (TSL), харчова промисловість та електронна комерція.

У звіті наголошується, що дедалі більше українців розглядають Польщу не як кінцевий пункт еміграції, а скоріше як транзитну країну шляхом до Німеччини, Данії чи Норвегії, де надаються ширші соціальні пільги, допомога з житлом, можливості для вивчення мови та працевлаштування.

У Gremi Personal також зазначають, що вторгнення РФ у 2022 році призвело до масового результату українців, багато з яких встигли влаштуватися за кордоном. Проте поточні зміни в Польщі, включаючи зниження рівня підтримки та погіршення суспільних настроїв, змушують їх шукати стабільніші умови в інших країнах. Українці «за звичкою» все ще обирають Польщу, але ситуація стрімко змінюється.

Сезонна зайнятість, особливо перед Різдвом та Новим роком, залишається затребуваною у Польщі, проте робочі пропозиції в TSL та електронній комерції для тимчасових працівників стають все менш привабливими. Gremi Personal прогнозує, що попит на співробітників у цих сферах зросте на 20% порівняно з минулим роком, проте, за оцінками агентства, до 60% вакансій у цих галузях вже залежить від іноземних робітників.

Нагадуємо, що Рада Міністрів Польщі затвердила Комплексну та відповідальну міграційну стратегію на 2025-2030 роки під назвою «Поверніть собі контроль, бережіть себе». Цей документ з нетерпінням чекала транспортно-логістична галузь, оскільки всі переговори з політиками і чиновниками щодо блокади видачі віз, що триває, водіям з країн, що не входять до ЄС, завершувалися обіцянками про відновлення процесу після ухвалення міграційної стратегії.

До слова, польский уряд хоче боротися зі зловживаннями у отриманні карти поляка. За словами польських посадових осіб, були випадки, коли місцеві архіви чи суди у країнах, де діє програма, брали участь у фальсифікаціях документів.