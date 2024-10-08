Посол України в Бразилії натякнув на те, що Київ має показати межі терпіння

Посол: Бразилія станом на зараз визначає для себе свій базовий національний інтерес у мегатісному геополітичному та економічному тандемі з Китаєм, а також завдяки БРІКС

Андрій Мельник: Мій дипломатичний десант до Бразилії був із самого початку свого роду mission impossible

Зважаючи на непросту ситуацію у ставленні Бразилії до російсько-української війни, Україна має продемонструвати межі терпіння. Про це в інтервʼю «Главкому» розповів посол України в Бразилії Андрій Мельник.

За його словами, українці дуже терплячі, тому наразі дипломати намагаються максимально відкрито і щиро переконати бразильців, чому справжня підтримка Києва та хоча б мінімальне врахування інтересів України так само відповідають національним інтересам самої Бразилії. Однак, зауважує посол, поки що ці сигнали не знаходять належного відгуку.

Мельник переконаний, що відсутність Бразилії на саміті миру у Швейцарії можна розглядати як один з останніх прикладів, коли з українською позицією вирішили не рахуватися.

«При цьому ми дуже відверто про це говорили з бразильцями. Мовляв, дивіться, навіть якщо вам не подобаються формат саміту чи його порядок денний, це ж не заважає вам поїхати у Бюргеншток, виступити зі своїми пропозиціями, переконати інших їх підтримати. Але всі ці намагання були марними, бо бразильській стороні було, бачите, не до вподоби, що не було запрошено Росію. А вона б прибула, якщо б її навіть і запросили б туди? Я вважаю, що Україна має змогу продемонструвати наявність меж нашого терпіння», – наголосив дипломат.

Посол висловив сподівання, що Україні все ж вдасться досягти зрушень, переконати у тому, що не варто поверхово ставитися до таких понять, як війна і мир, втрачаючи при цьому з поля зору той факт, що на кону виживання не лише української державності, але й порятунок існуючого світового правопорядку. Мельник підкреслив, що саме завдяки світовому правопорядку Бразилія має змогу нарощувати свій економічний добробут.

«Я б не хотів поки забігати наперед. У нас є ще достатньо запасу терпіння. Ми будемо й надалі достукуватися до сердець і голів наших бразильських візаві у традиційний привітний спосіб», – акцентував увагу Мельник.

Український посол зокрема додав, що його дипломатичний десант до Бразилії був з самого початку свого роду mission impossible, адже «сподіватися на миттєвий прорив у відносинах із цією непростою країною було б щонайменше наївно».

«Компенсувати в один момент відсутність належної уваги з боку Києва до Бразилії протягом останніх десятиліть, особливо на фоні гіперактивного розвитку бразильсько-російського партнерства, передовсім у рамках філософії БРІКС, це дійсно на грані фантастики. Це ж все-одно, що намагатися зупинити поїзд, що мчить на повній швидкості. Це ж не спринт, а ультрамарафон. Тож нам треба мати довге дихання і запас терпіння», – наголосив дипломат.

Андрій Мельник пояснює: Бразилія станом на зараз визначає для себе свій базовий національний інтерес у мегатісному геополітичному та економічному тандемі з Китаєм, а також завдяки БРІКС: створити, по суті, новий геополітичний центр впливу, виступаючи адвокатом Глобального Півдня на противагу багатовіковому домінуванню західних держав. При цьому, як не парадоксально, Бразилія не перестає наголошувати, що вважає себе частиною західної цивілізації, додає посол.

BRICS, до 2010 BRIC (БРІК) (від англ. Brazil, Russia, India, China, South Africa, (Бразилія, Росія, Індія, КНР, ПАР)) — міжнародна організація найбільших за площею та населенням країн, що розвиваються.

«В жодному випадку не збираюся себе виправдовувати за те, що цей перший рік моєї місії поки не вдалося досягти відчутних результатів. Тим не менше, я не збираюся здаватися чи впадати у песимізм. Навпаки, ця незадовільна для нас ситуація ще більше спонукає до праці, нестандартних креативних кроків», – підкреслив дипломат.

Мельник підсумував, що Україні потрібно кардинально міняти підходи роботи на бразильському напрямку. Необхідно інвестувати більше ресурсів, насамперед інтелектуальні, але також і людські та фінансові ресурси. Посол додав, що зараз йде підготовка нових пропозиції, як варто було б діяти в умовах, коли «фундаментальні інтереси України у Бразилії часто-густо ігноруються».

Нагадаємо, що посол України в Бразилії Андрій Мельник в інтервʼю «Главкому» прокоментував чутки про те, що нібито його кандидатуру керівництво держави розглядає на посаду посла України при ООН.