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Співробітники Boeing погодилися завершити семитижневий страйк

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Співробітники Boeing погодилися завершити семитижневий страйк
Компанія Boeing потерпала відмасштабного страйку працівників
фото із відкритих джерел

Reuters: профспілка Boeing погодилася з новим контрактом і завершила страйк

Профспілка американської компанії Boeing погодилася завершити страйк, який розпочався 13 вересня. Про це пише Reuters. Організація пішла на поступки та запропонувала співробітникам новий контракт.

«Робітники заводу прийняли нову пропозицію про контакт, поклавши кінець запеклому семитижневому страйку, який зупинив більшу частину виробництва літаків і посилив фінансову кризу авіавиробника», – зазначили автори.

За даними агентства, за новий контракт проголосували 59% членів профспілки Boeing. Договір включає підвищення зарплати на 38% упродовж чотирьох років. Цей захід повинен послабити тиск на гендиректора компанії Келлі Ортберга.

Глава Boeing зазначив, що останні тижні були складними, але всі співробітники компанії є однією великою командою. Після підписаної угоди страйкуючі працівники погодилися повернутися до роботи 12 листопада.

Нагадаємо, американська авіабудівна корпорація Boeing пішла на безпрецедентні поступки робітникам, які страйкують. Компанія запропонувала підвищити заробітну плату співробітникам на 38% протягом найближчих чотирьох років.

Раніше, 19 жовтня газета The Wall Street Journal повідомляла, що корпорація досягла попередньої угоди з протестувальниками про збільшення зарплати на 35% для припинення страйку, що триває з вересня. Для затвердження угоди за неї мали проголосувати більше половини членів профспілки. Проте 24 жовтня світові ЗМІ з посиланням на Міжнародну асоціацію машинобудівників та працівників аерокосмічної галузі заявили, що співробітники заводів Boeing проголосували проти укладання контракту з роботодавцем про підвищення зарплати та продовжили страйк.

До слова, Boeing збирась звільнити 10% співробітників (приблизно 17 тисяч осіб) на тлі страйку. Компанія хотіла переглянути рівні робочої сили та сфокусуватися на важливіших завданнях. Також через труднощі під час розробки та паузи у льотних випробуваннях відклали програму 777Х.

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Теги: профспілка бізнес літак Boeing страйк праця

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