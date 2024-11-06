Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Компанія Bosch звільняє тисячі працівників

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Компанія Bosch звільняє тисячі працівників
Bosch звільняє 7 тис. співробітників
фото із відкритих джерел

Голова правління Bosch наполягає, що зменшення рентабельності змушує компанію заощаджувати на працівниках 

Компанія Bosch оголосила про звільнення семи тисяч співробітників, але це може бути ще не кінець. І це не єдина німецька компанія, яка планує значно скоротити штат персоналу.

Штефан Хартунг, голова правління Bosch, в інтерв'ю газеті Tagesspiel підтвердив, що за умов національних економічних проблем не можна виключати подальше скорочення зайнятості. «На даний момент я не можу виключити, що нам доведеться і надалі коригувати наші кадрові можливості», – сказав він.

Як повідомляє портал Efahrer, цей рік не приніс Bosch очікуваного прибутку. Замість зростання продажів очікується, що до кінця року вони будуть нижчими, ніж у 2023 році (тоді близько 92 млрд євро). 

Але Штефан Хартунг зберіг мету на 2026 рік – рентабельність має зрости до 7% за поточних 4%. Щоб це сталося, компанія хоче інвестувати у такі галузі зростання, як напівпровідники, програмне забезпечення та електрична мобільність.

В інтерв'ю Хартунг також оголосив про коригування деяких напрямків на майбутнє та підкреслив, що це не завжди стосуватиметься розподілу витрат.

За даними Business Insider, звільнення планують інші німецькі компанії. Серед них Miele, компанія з виробництва побутової техніки, яка має намір до 2028 скоротити приблизно на 1300 співробітників. Виробник програмного забезпечення SAP також оголосив про скорочення – в рамках реструктуризації в компанії звільнять до 10 000 робітників Скорочення робочих місць може торкнутися і автомобільного концерну Volkswagen.

До слова, у Німеччині розпочалися акції протесту працівників металургійної та електротехнічної промисловості, серед яких співробітники автоконцернів Volkswagen (VW) та BMW. до протестів закликала профспілка IG Metall, яка представляє інтереси працівників. По всій країні  було зупинено роботу підприємств.

Читайте також:

Теги: звільнення бізнес профспілка Німеччина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Економіка

Компанія Bosch звільняє тисячі працівників
Компанія Bosch звільняє тисячі працівників
Тисячі працівників у Британії переходять на новий формат роботи
Тисячі працівників у Британії переходять на новий формат роботи
На випадок війни з РФ. Польща планує інвестувати $750 млрд у виробництво боєприпасів
На випадок війни з РФ. Польща планує інвестувати $750 млрд у виробництво боєприпасів
ЄС розслідує імпорт російської нафти через турецькі порти в обхід санкцій – Politico
ЄС розслідує імпорт російської нафти через турецькі порти в обхід санкцій – Politico
Іранська валюта впала до історичного мінімуму
Іранська валюта впала до історичного мінімуму
Співробітники Boeing погодилися завершити семитижневий страйк
Співробітники Boeing погодилися завершити семитижневий страйк

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
94K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 листопада: ситуація на фронті
35K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 листопада 2024
22K
Пєсков зробив скандальну заяву щодо результатів виборів у Молдові
14K
Делегація Ради Європи і ЄС приїхала з моніторингом на Закарпаття: що перевіряють
11K
Вибори в США. Онлайн результати на карті
7319
Амністія плюс щедра компенсація. Депутати готують подарунок організаторам дерибану державного майна

Новини

Проміжні результати виборів у США, удар Ізраїлю по «Хезболлі» в Сирії: головне за ніч
Сьогодні, 07:15
Сонячно та без опадів: прогноз погоди на 6 листопада
Сьогодні, 05:57
Вночі у Києві була оголошена повітряна тривга
Сьогодні, 03:11
6 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
В Івано-Франківську засуджено трьох навідників ударів по аеропорту
Вчора, 18:15
У Києві тривога тривала більше години
Вчора, 07:16

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua