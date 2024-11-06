Компанія Bosch звільняє тисячі працівників

Голова правління Bosch наполягає, що зменшення рентабельності змушує компанію заощаджувати на працівниках

Компанія Bosch оголосила про звільнення семи тисяч співробітників, але це може бути ще не кінець. І це не єдина німецька компанія, яка планує значно скоротити штат персоналу.

Штефан Хартунг, голова правління Bosch, в інтерв'ю газеті Tagesspiel підтвердив, що за умов національних економічних проблем не можна виключати подальше скорочення зайнятості. «На даний момент я не можу виключити, що нам доведеться і надалі коригувати наші кадрові можливості», – сказав він.

Як повідомляє портал Efahrer, цей рік не приніс Bosch очікуваного прибутку. Замість зростання продажів очікується, що до кінця року вони будуть нижчими, ніж у 2023 році (тоді близько 92 млрд євро).

Але Штефан Хартунг зберіг мету на 2026 рік – рентабельність має зрости до 7% за поточних 4%. Щоб це сталося, компанія хоче інвестувати у такі галузі зростання, як напівпровідники, програмне забезпечення та електрична мобільність.

В інтерв'ю Хартунг також оголосив про коригування деяких напрямків на майбутнє та підкреслив, що це не завжди стосуватиметься розподілу витрат.

За даними Business Insider, звільнення планують інші німецькі компанії. Серед них Miele, компанія з виробництва побутової техніки, яка має намір до 2028 скоротити приблизно на 1300 співробітників. Виробник програмного забезпечення SAP також оголосив про скорочення – в рамках реструктуризації в компанії звільнять до 10 000 робітників Скорочення робочих місць може торкнутися і автомобільного концерну Volkswagen.

До слова, у Німеччині розпочалися акції протесту працівників металургійної та електротехнічної промисловості, серед яких співробітники автоконцернів Volkswagen (VW) та BMW. до протестів закликала профспілка IG Metall, яка представляє інтереси працівників. По всій країні було зупинено роботу підприємств.