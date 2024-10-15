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Директора дельфінарію «Немо» засуджено за колабораціонізм

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Директора дельфінарію «Немо» засуджено за колабораціонізм
Дельфінарій «Немо» — одеський розважально-оздоровчий комплекс
фото з відкритих джерел

Чоловік вів господарську діяльність у взаємодії з РФ та незаконними органами влади окупованого Криму

Приморський районний суд Одеси визнав директора дельфінарію «Немо» Анатолія Солонцова винним у колабораціонізмі. Про це йдеться у вироку від 11 жовтня.

Солонцов очолює одеське товариство з обмеженою відповідальністю «Нерум», яке володіє дельфінаріями «Немо» з 2015 року. У 2014-му фірма стала єдиним засновником російського «Дельфинария Немо». Його директор також призначили Солонцова.

Вже під час повномасштабної війни – з лютого 2022 року по 17 січня 2023 року – чоловік вів господарську діяльність у взаємодії з Російською Федерацією та незаконними органами влади окупованого Криму. Йдеться про надання розважальних послуг і готельний бізнес.

«Дельфінарій Немо» є у двох містах півострова – в Алушті та Феодосії.

З 2022 року підпорядковані Анатолію Солонцову підприємства у Криму та в Росії сплачували податки у державну казну окупантів, а також надавали 50% знижку на свої послуги російським військовослужбовцям.

Крім того, від імені «Дельфінарія Немо» чоловік уклав з російською компанією «Фелісістас» договори оренди морських ссавців. А як директор українського «Неруму» – договори купівлі-продажу тварин. Солонцов фактично передав їх Росії.

У січні 2023 року Солонцев склав повноваження генерального директора українського «Дельфінарію Немо». Його наступницею стала громадянка РФ, яка є довіреною особою фігуранта.

Обвинувачений і його адвокат уклали з прокурором угоду про визнання винуватості. Серед конфіскованого майна – 92 «предмети, схожі на боєприпаси», рублі та російська сім-картка. 

Анатолію Солонцову призначили покарання у вигляді 170 тис. гривень штрафу з конфіскацією майна. Також йому заборонили обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування протягом 10 років.

Пом’якшувальною обставиною стало те, що Солонцов «щиро розкаявся й активно сприяв розкриттю злочину».

Нагадаємо, в мережі розгорівся скандал навколо одеського готелю «Немо», де клієнти комплексу нібито брали в оренду морських котиків та знімали із ними сюжети для соцмережі.

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Теги: Крим послуги чоловік самоврядування боєприпаси адвокат прокурор бізнес Одеса податки рублі

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