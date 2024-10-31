Що показало опитування українців, зроблене на замовлення Євросоюзу

«Більше 90% тих, хто зараз перебуває в Україні, не збираються переїздити в Євросоюз»

Днями ознайомився з опитуванням, яке соціологи з «Рейтингу» провели на замовлення Європейського Союзу. Звичайно європейців цікавив комплекс питань пов’язаних зі ставленням українців до Європи. Наприклад проти вступу України до ЄС всього 7% населення. Цікаві і міграційні настрої: більше 90% тих, хто зараз перебуває в Україні, не збираються переїздити в Євросоюз. Щоправда серед молоді ця цифра трохи менша.

Окремо європейців цікавив рівень довіри до правоохоронних органів. І тут цифри теж дуже цікаві. Люди довіряють структурам, чиї працівники щоденно ризикують життям на фронті. Тому у лідерах довіри серед правоохоронних органів – Національна Гвардія і СБУ, частина сил яких безпосередньо воюють на найгарячіших напрямках.

Особливо цікаві цифри по СБУ. Рівень довіри тут рекордно зріс. Давайте порівняємо цифри з тими, що були раніше. До того, як Малюк очолив СБУ, «Рейтинг» оцінював рівень довіри до Служби на рівні 23%. У СБУ Малюка рейтинг довіри щороку зростав і зараз на рівні рекордних 73%. Жодна інша структура в державі не продемонструвала зростання довіри у більш ніж три рази.

Таке зростання – наслідки результативних спецоперацій команди Малюка. Постійна «бавовна» для окупантів, підриви НПЗ та складів на Росії, ефективна робота морських дронів СБУ, бойова робота у найгарячіших точках війни, зачистка держави від зрадників, «агентів впливу» Росії та «агентів у рясах» – це ключові фактори, які впливають на рекордні показники довіри.

Ще один досить цікавий момент – СБУ довіряє молодь. У групі до 40 років показник довіри більше 80%, у групі до 30 років – 83%. Це при тому, що зазвичай у соцопитуваннях молоді люди налаштовані більш скептично ніж старше покоління.

І наостанок, європейців цікавили джерела інформації українців. Тут, як і раніше в абсолютних лідерах Телеграм, який тільки посилює свої позиції. Для кожного другого він є основним джерелом інформації.

Серед молоді доля тих, хто назвав Телеграм-канали основним джерелом інформації, перевищує 70%. Цікаво, що телемарафон, який часто піддають критиці, і надалі на лідируючих позиціях – 21% в загальній групі і 36% в групі 60+. А от традиційні ЗМІ і далі втрачають – доля їх користувачів продовжує падати.