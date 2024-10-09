Міноборони назвало трійку найпопулярніших бойових систем в Україні

Серед найпопулярніших задач, які вирішуються за допомогою бойових систем, військові назвали «отримання інформації про ворога»

За результатами опитування в застосунку для військових Армія+, Delta увійшла в трійку найпопулярніших бойових систем, яку військові використовують найчастіше. Серед лідерів також штабний комплекс «Кропива» та програмне забезпечення «Віраж-планшет». Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

За її словами, згідно з опитуванням, кожен другий військовий щодня користується бойовими ІТ-системами. Серед найпопулярніших задач, які вирішуються за допомогою бойових систем, військові назвали «отримання інформації про ворога». А серед функцій, яких бракує, найчастіше обирали відповідь: «спілкуватися у зручному та захищеному чаті». Також згадували функції для розширення можливостей спостереження та аналізу на основі даних.

Б«ойові системи вже стали цифровою зброєю наших захисників на полі бою. І завдяки таким опитуванням військові можуть давати напрямки для посилення та масштабування бойових систем у війську. Зокрема, для такої екосистеми продуктів, як Delta , що вже введена в експлуатацію, та яку можуть безперешкодно використовувати в усіх підрозділах Сил оборони України», – зазначила Черногоренко.

Також повідомляється, що результати опитування вже проаналізувала команда Центру інновацій та розвитку оборонних технологій МОУ, розробника екосистеми продуктів Delta . Відповіді допоможуть скорегувати роботу розробників. Зокрема, у системі Delta вже ведеться робота над покращенням функціоналу чату для безпечного спілкування, який згадувався в опитуванні.

Зазначається, що в опитуванні Армія+ взяли участь близько 10 000 військових, які надали відповіді на шість питань щодо використання бойових систем.