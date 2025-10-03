Американський Citibank остаточно згортає бізнес у Росії

Citibank припиняє нарахування відсотків, а також обслуговування всіх накопичувальних і заощаджувальних рахунків у РФ

Один із найбільших західних банків на російському ринку Citibank повністю згортає залишки свого бізнесу у Росії. Про вихід з російського ринку він повідомляв ще рік тому. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

З 1 листопада російська «дочка» Citibank припиняє нарахування відсотків, а також обслуговування всіх накопичувальних і заощаджувальних рахунків. Торік банк зупинив роботу дебетових карток, переводи через систему швидких платежів Центробанку, зняття готівки в терміналах та оплату покупок через QR-коди. А в листопаді 2024 року закрив останнє відділення для роздрібних клієнтів у Москві.

Після початку повномасштабної війни проти України Citigroup вирішила ліквідувати свій роздрібний бізнес у РФ. З 2022 року обсяг виданих кредитів у РФ скоротився на 98%, а депозити фізичних та корпоративних клієнтів – у 90–150 разів.

Citibank – найбільший міжнародний банк, заснований в 1812 році як City Bank of New York, потім First National City Bank of New York. Зараз Citibank-підрозділ Citigroup, гігантської міжнародної корпорації в області фінансових послуг. З березня 2007 року це найбільший банк США серед холдингів.

Нагадаємо, провідні російські банки, включаючи «Сбербанк» і «ВТБ», з огляду на високу облікову ставку та погіршення фінансового стану позичальників, готуються до хвилі неплатежів наприкінці 2025 – початку 2026 років. Обсяг простроченої заборгованості за споживчими кредитами досяг 1,5 трлн рублів, тобто приблизно 300 млрд грн, що є найвищим рівнем за останні шість років.

Як повідомлялося, Європейський Союз готує рішення, яке дозволить австрійському Raiffeisen Bank International отримати компенсацію за збитки в Росії за рахунок заморожених активів російського мільярдера Олега Дерипаски. Йдеться про пакет акцій будівельної компанії Strabag орієнтовною вартістю 2 млрд євро.

До слова, у межах 18-го пакета санкцій проти Росії Європейський Союз вперше включив до чорного списку китайські банки Suifenhe Rural Commercial Bank та Heihe Rural Commercial Bank.