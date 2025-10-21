Головна Гроші Бізнес
Рада підтримала підвищення податку на прибуток для банків

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Для набуття чинності законопроєкт має бути прийнятий у другому читанні та підписаний президентом
фото: Верховна Рада

Рада підтримала підвищення податків до 50% у 2026 році

Верховна Рада України прийняла у першому читанні законопроєкт №14097, який передбачає особливості оподаткування банків податком на прибуток підприємств у 2026 році. Документ встановлює, що протягом 2026 року банки сплачуватимуть податок на прибуток за підвищеною ставкою – 50%. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на карту законопроекту.

Крім того, законопроєкт не дозволяє банкам зменшувати оподатковуваний прибуток на збитки минулих років, що має забезпечити максимальні надходження до державної казни.

Як зазначається в пояснювальній записці, ключова мета ініціативи – забезпечити стабільне наповнення державного бюджету в умовах воєнного стану та зростання потреб сектору безпеки й оборони.

Влада вважає, що такий підхід дозволить збалансувати бюджет, використовуючи високу прибутковість банківського сектору, і водночас зберегти передбачуваність податкової політики.

Для набуття чинності законопроєкт має бути прийнятий у другому читанні та підписаний президентом.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила продовження воєнного стану та мобілізації в Україні ще на 90 днів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію парламентського засідання.

Продовження дії воєнного стану відбудеться із 5 листопада 2025 року строком на 90 діб, тобто до 3 лютого 2026 року.

Раніше президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти щодо продовження строків дії воєнного стану в Україні та проведення загальної мобілізації.

