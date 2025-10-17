Шукачі лимонів у Monobank «поклали» додаток через нову акцію

Monobank запустив масштабну акцію з розіграшем, тим самим «поклав» мобільний додаток

Monobank розпочав масштабну акцію «Полювання за лимонами», приурочену до досягнення позначки у 10 млн клієнтів. Акція викликала такий ажіотаж серед користувачів, що призвела до тимчасових збоїв у роботі мобільного застосунку. 16 жовтня клієнти Monobank масово зіткнулися з неможливістю увійти в застосунок, провести оплату чи переказ коштів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на співзасновника банку Олега Гороховського.

Гороховський пояснив, що причиною став великий наплив користувачів, які почали активно шукати віртуальні лимони, заховані у різних розділах програми: «У нас частина функціоналу через вас здохла. Ви залізли в такій кількості в такі місця, що там ніколи ніхто не був».

Користувачі масово повідомляли про збій у роботі банкінгу.

У Monobank підтвердили складнощі у роботі мобільного застосунку.

Акція триває до 20 жовтня 2025 року. Користувачі вже активно діляться результатами знахідок та очікують фіналу акції та розіграшу.

Нагадаємо, українська блогерка та підприємиця Ксюша Манекен, справжнє ім’я якої Оксана Волощук, стала жертвою масштабного шахрайства. З її рахунку у Monobank було виведено понад 6,2 млн грн. На гучну аферу відреагував і співзасновник Monobank Олег Гороховський.

Манекен розповіла, що зловмисники скористалися фейковим Telegram-чатом, який видавав себе за офіційну підтримку банку. Блогерка звернулася до цього чату, щоб вирішити технічну проблему. Їй запропонували «перевстановити застосунок» і підтвердити дії через push-повідомлення. Коли блогерка погодилася й виконала інструкції, шахраї отримали доступ до її рахунку ФОП і почали здійснювати великі перекази на інші підприємницькі рахунки – по кілька сотень тисяч гривень кожен. За лічені хвилини з рахунку зникли всі кошти, накопичені від роботи бренду білизни.