На Київщині будівля міської ради виставлена на приватизацію

Стартова ціна об’єкта – 21,7 млн грн

Фонд державного майна виставив на приватизацію єдиний майновий комплекс державного підприємства «Український дім фарфоро-фаянсової промисловості». Частина об'єкта використовується виконавчим комітетом Вишневої міської ради. Про це повідомила пресслужба ФДМ.

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Зазначається, що стартова ціна об’єкта – 21,7 млн гривень. Аукціон відбудеться 4 жовтня.

За даними ФДМ, Український дім фарфоро-фаянсової промисловості займався дослідженнями й експериментальними розробками, але з 2011 року не здійснює виробничу діяльність. Зараз там працює одна людина.

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Головний актив держпідприємства – офісний корпус площею 6050 м² у місті Вишневе, за 3 км від столичної окружної дороги.

19 листопада 2012 року між регіональним відділенням Фонду державного майна у Київській області та виконавчим комітетом Вишневої міської ради було укладено договір оренди нежитлових приміщень загальною площею 1426,2 кв. м, що перебувають на балансі Українського дому фарфоро-фаянсової промисловості. Строк дії договору оренди закінчився 18 вересня 2018 року, але міська рада продовжує користуватися приміщеннями досі.

Відомо, що підприємство накопичило 3,3 млн грн боргів, зокрема 0,3 млн грн перед працівниками та 1,3 млн грн перед бюджетом. Переможець аукціону має взяти на себе зобов'язання погасити борги протягом шести місяців.

Нагадаємо, що на Рівненщині відбувся аукціон із приватизації єдиного майнового комплексу ДП «Рівнеторф». За об’єкт боролося 12 учасників.

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До слова, держава працює над приватизацією 13 протезних заводів.