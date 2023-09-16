Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

На Київщині будівля міської ради виставлена на приватизацію

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
На Київщині будівля міської ради виставлена на приватизацію
Єдиний майновий комплекс ДП «Український дім фарфоро-фаянсової промисловості»
фото: privatization.gov.ua

Стартова ціна об’єкта – 21,7 млн грн

Фонд державного майна виставив на приватизацію єдиний майновий комплекс державного підприємства «Український дім фарфоро-фаянсової промисловості». Частина об'єкта використовується виконавчим комітетом Вишневої міської ради. Про це повідомила пресслужба ФДМ.

Зазначається, що стартова ціна об’єкта – 21,7 млн гривень. Аукціон відбудеться 4 жовтня.

За даними ФДМ, Український дім фарфоро-фаянсової промисловості займався дослідженнями й експериментальними розробками, але з 2011 року не здійснює виробничу діяльність. Зараз там працює одна людина.

Головний актив держпідприємства – офісний корпус площею 6050 м² у місті Вишневе, за 3 км від столичної окружної дороги. 

19 листопада 2012 року між регіональним відділенням Фонду державного майна у Київській області та виконавчим комітетом Вишневої міської ради було укладено договір оренди нежитлових приміщень загальною площею 1426,2 кв. м, що перебувають на балансі Українського дому фарфоро-фаянсової промисловості. Строк дії договору оренди закінчився 18 вересня 2018 року, але міська рада продовжує користуватися приміщеннями досі.

Відомо, що підприємство накопичило 3,3 млн грн боргів, зокрема 0,3 млн грн перед працівниками та 1,3 млн грн перед бюджетом. Переможець аукціону має взяти на себе зобов'язання погасити борги протягом шести місяців. 

Нагадаємо, що на Рівненщині відбувся аукціон із приватизації єдиного майнового комплексу ДП «Рівнеторф». За об’єкт боролося 12 учасників. 

До слова, держава працює над приватизацією 13 протезних заводів. 

Теги: приватизація міськрада Фонд державного майна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Депутат Львівської міської ради від «Європейської солідарності» Олексій Різник
Виділення коштів для ЗСУ: львівський депутат звинуватив Садового у брехні
Вчора, 12:48
Кошти від продажу або оренди майна Лєбєдєва підуть у Фонд ліквідації наслідків збройної агресії
Уряд передав Фонду держмайна активи пропагандиста Лєбєдєва
11 вересня, 12:20
Посадовець Львівської міськради оформився бездомним, щоби отримати пільговий кредит на житло
Посадовець Львівської міськради оформився бездомним, щоби отримати пільговий кредит на житло
8 вересня, 17:04

Бізнес

На Київщині будівля міської ради виставлена на приватизацію
На Київщині будівля міської ради виставлена на приватизацію
«Нафтогаз» перезавантажив український ринок газу – Чернишов
«Нафтогаз» перезавантажив український ринок газу – Чернишов
На ринку праці понад 100 тис. вакансій: кого шукають роботодавці
На ринку праці понад 100 тис. вакансій: кого шукають роботодавці
Підприємство «Антонов» створило центр безпілотників
Підприємство «Антонов» створило центр безпілотників
ДТЕК Енерго збільшив капітальні інвестиції в 2,4 рази за підсумками першого півріччя цього року
ДТЕК Енерго збільшив капітальні інвестиції в 2,4 рази за підсумками першого півріччя цього року
Фонд держмайна у вересні проведе десятки великих аукціонів: найцікавіші лоти
Фонд держмайна у вересні проведе десятки великих аукціонів: найцікавіші лоти

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
40K
Чому поліція викликає непридатних до служби?
19K
Окупанти виявили зрадника в компанії з виробництва дронів
13K
Шойгу показав Кім Чен Ину «Кинджал» (фото, відео)
7828
16 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7190
Пожежа в РФ, суд збільшив розмір застави Коломойському: головне за ніч
4278
Китай запроваджує санкції проти компаній США: названо причину

Новини

Радник прем‘єр-міністра оцінив стан підготовки обленерго до зими
Сьогодні, 11:05
ЗСУ просуваються на двох напрямках: Генштаб назвав райони, де є успіх
Сьогодні, 07:35
В Україні стане прохолодніше: прогноз погоди на 16 вересня
Сьогодні, 05:22
16 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Гендиректор «Української бронетехніки» заявив про ознаки диверсії проти ВПК
Вчора, 20:15
Найближчим часом «Нафтогаз» перевиконає план накопичення газу до зими – заява компанії
Вчора, 12:02

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту