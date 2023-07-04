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Держава готує приватизацію 13 протезних заводів

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Держава готує приватизацію 13 протезних заводів
Наразі допоміжні засоби реабілітації при втраті кінцівок – протези підвищеної функціональності – у середньому вартують 600–700 тис. грн
фото з відкритих джерел

Голова Комітету Верховної Ради з соцполітики розповіла, як влада розв'язує питання реабілітації людей, які втратили кінцівки під час війни

Держава працює над приватизацією 13 протезних заводів. Наразі дуже багато людей потребують підтримки, особливо ті, хто отримав суттєві ушкодження під час бойових дій. Про це розповіла голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів від «Слуги народу» Галина Третьякова в інтерв’ю «Главкому».

Подібних держзаводів із виготовлення протезів немає ні Польщі, ні в Австралії. До того ж Верховна Рада ухвалила закон, який ішов через Комітет з питань соцполітики та захисту прав ветеранів, про реабілітацію і включення мультидисциплінарних команд, а також щодо забезпечення допоміжними засобами реабілітації осіб, постраждалих від військової агресії.

«Наприклад, якщо це втрата кінцівок, то пацієнт і хірург вже під час формування культі мають розуміти, чи буде допоміжний засіб реабілітації – крісло колісне, тоді це одна хірургічна операція. Якщо людина готова та хоче вертикальний протез, то пацієнт мусить знати, що його буде супроводжувати реабілітолог, психіатр чи психолог, а також протезист», – зауважила нардепка.

Вона додала, що наразі допоміжні засоби реабілітації при втраті кінцівок – протези підвищеної функціональності – у середньому вартують 600–700 тис. грн. Півтора року тому ухвалили закон щодо біонічних протезів, бо раніше вони не відповідали ІSО 9999 (європейський стандарт прийнято як національний – ред.).

«Відповідно, ми не могли за рахунок бюджетних програм їх закуповувати. Сьогодні ми можемо це робити, і передові технології дають зовсім іншу якість життя для людей. Вперше ми витратили 1,8 млн на біонічний протез верхньої кінцівки. На рівні Кабміну встановлена межа до 3 млн грн на закупівлю одного такого протеза», – зазначила Третьякова.

До слова, львівські хірурги провели надскладну операцію 44-річному бійцю ЗСУ з Дніпропетровщини, який під час артобстрілу росіян втратив майже всю праву частину обличчя – переніс 68 операцій та 60 переливань крові: лікарі створили «титанове» обличчя воїну ЗСУ (фото).

Раніше повідомлялося, що в Україні вперше імплантували протез прямо в кістку. Пацієнтом став ветеран російсько-української війни, капітан ЗСУ, 56-річний Ігор Крупнов. Восени авто, в якому він їхав на завдання разом з побратимами, наскочило на міни. Тоді він втратив дві ноги.

Як відомо, тисячі українців, військових і цивільних, потребують протезування кінцівок. З плином війни кількість таких людей лише зростатиме. Часто ті, хто потребує протезів, не знають, із чого почати й куди звертатися по допомогу. Самостійно оплатити протезування, вартість якого стартує від кількох десятків тисяч євро, під силу не кожному – українці, які втратили кінцівки, проходять протезування від Метінвесту та Protez Hub.

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Теги: Верховна Рада ветеран Галина Третьякова поранення

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