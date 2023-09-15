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Виділення коштів для ЗСУ: львівський депутат звинуватив Садового у брехні

Христина Жиренко
glavcom.ua
Виділення коштів для ЗСУ: львівський депутат звинуватив Садового у брехні
Депутат Львівської міської ради від «Європейської солідарності» Олексій Різник
фото з відкритих джерел

Депутат Львівської міськради заявив, що Садовий у березні відмовився віддати міські гроші на ЗСУ

Мер Львова Андрій Садовий ще в березні відмовився розглядати пропозицію про спрямування грошей міського бюджету на потреби Збройних сил України, а зараз заявляє, що запланував виділити 2 млрд на армію. Про це написав 15 вересня у своєму Facebook депутат Львівської міської ради від «Європейської солідарності» Олексій Різник.

«Цинізм та відверта брехня мера Садового. Ще на початку березня 2023 року, коли сесія Львівської міської ради затверджувала бюджет розвитку Львівської ОТГ, я вніс пропозицію на розгляд ради про те, аби погасити всі борги міста перед підприємцями, що становило близько 300 млн грн, і решту коштів віддати на потреби Збройних сил України. Тоді міський голова Андрій Садовий саркастично назвав мою пропозицію емоційно-цікавою й водночас незрозумілою (дивитись відео). 

Віддати кілька мільярдів із бюджету міста на ЗСУ замість витрачати ці кошти на благоустрій, який під час війни може зачекати – що тут не зрозуміло меру, так і досі невідомо», – написав депутат.

Він додав, що сьогодні мер Львова каже про готовність виділяти гроші на армію, але перед тим міськрада виділила 2 млрд грн на благоустрій.

 

«Це все про цинізм, а от брехня полягає в наступному: сьогодні у своєму Telegram-каналі міський голова опублікував пост, де повідомив, що з міського бюджету він планував виділити 2 млрд грн на армію. І взагалі Львів готовий поділитися з державою частиною ПДФО, якщо ці кошти допоможуть нищити ворога. Андрію Івановичу, коли ви планували віддати 2 млрд, більшість із яких лежить на депозитах під проценти? Адже в березні вам було це ще не зрозумілим. А взагалі, може досить дурити людей? «Лохів» серед львів’ян не так багато! І нехай голосування, коли львівські депутати поділили 2 млрд грн на «бруківку і дерева», а не віддали на потреби ЗСУ,  залишиться на совісті кожного депутата, який проголосував «за», – заявив Різник.

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Теги: міськрада депутат бюджет Андрій Садовий скандал

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