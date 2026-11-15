Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button
1726-й день війни
Мирні переговори
Енергетична тривога
Операція «Карфаген»
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

На Кіровоградщині аграрії вирощують нішеву культуру із високою закупівельною ціною

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
На Кіровоградщині аграрії вирощують нішеву культуру із високою закупівельною ціною
Нині за тонну сочевиці пропонують близько 20 тисяч гривень
фото: скріншот із відео

Сочевиця добре пристосовується до різних умов і серед бобових є однією з найвитриваліших

Сочевиця залишається нішевою культурою на Кіровоградщині, хоча має високу закупівельну ціну та відносно невеликі витрати на вирощування. Нині нею займаються лише десять із понад трьох тисяч сільськогосподарських підприємств області. Торік таких господарств було вісім. Як інформує «Главком», про це повідомляє «Суспільне».

Одне з господарств, яке вирощує сочевицю, розташоване в селі Синюха. Тут культуру сіють четвертий рік поспіль. Якщо спочатку під неї відвели 34 гектари, то нині площі збільшили до 60 гектарів.

За словами заступника керівника господарства Ярослава Голобородька, сочевиця добре пристосовується до різних умов і серед бобових є однією з найвитриваліших культур. Вона має глибоку кореневу систему, тому здатна переносити нестачу вологи. Водночас найкраще росте на родючих чорноземах.

Ще одна перевага – порівняно невеликі витрати на вирощування. Сочевиця не потребує азотних добрив, адже самостійно засвоює азот із повітря. Для посіву потрібно приблизно 50–60 кілограмів насіння на гектар, а також один обробіток гербіцидом. Найбільше уваги культура потребує до підготовки ґрунту та боротьби з бур’янами. Через невелику висоту рослини поле має бути рівним, а для збирання врожаю використовують спеціальні жатки.

Цьогоріч у господарстві зібрали в середньому 2,5 тонни сочевиці з гектара – на пів тонни більше, ніж торік. За словами аграрія, цьому посприяли опади у травні та на початку червня.

Попри невисоку собівартість, культура має свої ризики, зокрема залежність від світового ринку. Значною мірою ціна сочевиці залежить від урожаю в Індії – одному з найбільших її споживачів. Коли там збирають добрий урожай, потреба в імпорті зменшується, а ціни на міжнародному ринку падають.

Нині за тонну сочевиці пропонують близько 20 тисяч гривень. Для порівняння, це приблизно на п’ять тисяч гривень більше, ніж за тонну соняшника, і на 15 тисяч – ніж за тонну пшениці. В окремі періоди закупівельна ціна сягала 40 тисяч гривень за тонну.

За даними департаменту агропромислового розвитку Кіровоградської ОВА, загалом в області працюють 3009 сільськогосподарських підприємств, із яких сочевицю вирощують лише десять. Площі під цією культурою окремо не обліковують, оскільки вона не належить до переліку соціально важливих для області.

Вирощування сочевиці на Кіровоградщині: особливості культури та ринок збуту

Наступного року в господарстві села Синюха планують збільшити посіви сочевиці щонайменше на 10 гектарів.

Раніше у господарстві на Черкащині вперше виростили японську  редьку дайкон. Культуру посадили на площі 0,8 гектара й зібрали з неї до 15 тонн овочів. Нині продукцію миють, сортують, фасують і готують до продажу в супермаркетах та власних магазинах господарства. 

Нагадаємо, гарбуз-велет вагою 350 кілограмів виріс у Смілі на Черкащині. Його окружність – майже чотири метри.

Історичні тури

Також на Волині розпочався сезон збору шафрану – найдорожчої у світі спеції. Єдине в області господарство, де вирощують цю культуру, розташоване у селі Борочиче. Цю справу тут шість років тому започаткували 89-річний місцевий житель Микола Микийчук та його онук Іван Яцина.

Читайте також:

Теги: аграрії Кіровоградщина земля

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Фонд держмайна може розглядати зміну юридичного статусу Держзембанку
Переворот у наглядовій раді Держзембанку: кого підтримав Фонд держмайна
10 листопада, 13:49
Загалом фінансові претензії до суборендарів сягнули пів мільярда грн
Пів мільярда боргів і штрафів. Держзембанк оголосив війну аграріям, що дорого орендували державні угіддя
10 листопада, 07:00
Через арешти зерна та рахунків підприємство, за словами Муленка, зазнає значних збитків
Кіровоградщина: антикорупційні активісти звернулися до влади через ситуацію навколо підприємства «Червоний землероб»
6 листопада, 17:39
Наслідки російської атаки на Кіровоградщину
На Кіровоградщині росіяни атакували транспортну інфраструктуру: є постраждала
6 листопада, 16:24
На кінець жовтня 2026 року в Україні було заброньовано 111 тис. працівників сільського господарства
Влада заманює аграріїв стовідсотковим бронюванням. Але є нюанс, який лякає фермерів
4 листопада, 05:39
«За землю!». У Київраді діє таємна коаліція
«За землю!». У Київраді діє таємна коаліція
29 жовтня, 23:19
Кличко підтримав лише 168 земельних рішень Київради
Як голосує Кличко, коли вирішується доля київської землі
29 жовтня, 16:46
У липні–вересні під удари потрапили близько 387 суден
Чорне море стало найсмертоноснішим морським маршрутом у світі – FT
26 жовтня, 01:23
Українська делегація спільно з представниками партнерів Seed Vault
Україна вперше від початку війни передала насіння до сховища за Полярним колом
16 жовтня, 06:06

Бізнес

На Кіровоградщині аграрії вирощують нішеву культуру із високою закупівельною ціною
На Кіровоградщині аграрії вирощують нішеву культуру із високою закупівельною ціною
Понад 13 тис. агровиробників отримають держдопомогу: на що спрямують кошти
Понад 13 тис. агровиробників отримають держдопомогу: на що спрямують кошти
Ліміти на перекази для ФОПів суттєво скоротилися: про що варто знати
Ліміти на перекази для ФОПів суттєво скоротилися: про що варто знати
Борги на балансуючому ринку зростають утричі швидше, ніж їх погашають – нардеп
Борги на балансуючому ринку зростають утричі швидше, ніж їх погашають – нардеп
Бездіяльність України у питаннях захисту власної промисловості може коштувати тисяч робочих місць – GMK Center
Бездіяльність України у питаннях захисту власної промисловості може коштувати тисяч робочих місць – GMK Center
Національний банк випустив пам’ятну монету, присвячену символу 2027 року (фото)
Національний банк випустив пам’ятну монету, присвячену символу 2027 року (фото)

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
380K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 листопада: ситуація на фронті
160K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 листопада 2026
150K
Маєток під Києвом, який виставлено на продаж за $4 млн, належить колишньому топменеджеру «Газпрому»
142K
Буданов зустрівся в Абу-Дабі з генералом ФСБ, який готував замах на нього – Le Monde
133K
Львівський адвокат пояснив, як підставилися 1000 СБУшників, які скинулися на заставу генералу Дуці
82K
Утікач Кравченко з Австрії дав гучне інтерв’ю та звернувся до команди Трампа

Новини

Десята за добу повітряна тривога у Києві тривала 14 хвилин
Сьогодні, 20:10
Західний бізнес опинився серед спонсорів російської армії – Bloomberg
Сьогодні, 08:10
Олії вистачить: переробники попередили про іншу загрозу для галузі
Сьогодні, 08:00
Туреччина відмовилася від нових російських АЕС: кого обрала Анкара
Сьогодні, 07:50
Гра GTA 6 встановила рекорд попередніх замовлень: відомі оцінки
Сьогодні, 07:40
Росіяни поранили чотирьох дітей під час атаки на Запоріжжя
Сьогодні, 07:25

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua