На Кіровоградщині аграрії вирощують нішеву культуру із високою закупівельною ціною

Сочевиця добре пристосовується до різних умов і серед бобових є однією з найвитриваліших

Сочевиця залишається нішевою культурою на Кіровоградщині, хоча має високу закупівельну ціну та відносно невеликі витрати на вирощування. Нині нею займаються лише десять із понад трьох тисяч сільськогосподарських підприємств області. Торік таких господарств було вісім. Як інформує «Главком», про це повідомляє «Суспільне».

Одне з господарств, яке вирощує сочевицю, розташоване в селі Синюха. Тут культуру сіють четвертий рік поспіль. Якщо спочатку під неї відвели 34 гектари, то нині площі збільшили до 60 гектарів.

За словами заступника керівника господарства Ярослава Голобородька, сочевиця добре пристосовується до різних умов і серед бобових є однією з найвитриваліших культур. Вона має глибоку кореневу систему, тому здатна переносити нестачу вологи. Водночас найкраще росте на родючих чорноземах.

Ще одна перевага – порівняно невеликі витрати на вирощування. Сочевиця не потребує азотних добрив, адже самостійно засвоює азот із повітря. Для посіву потрібно приблизно 50–60 кілограмів насіння на гектар, а також один обробіток гербіцидом. Найбільше уваги культура потребує до підготовки ґрунту та боротьби з бур’янами. Через невелику висоту рослини поле має бути рівним, а для збирання врожаю використовують спеціальні жатки.

Цьогоріч у господарстві зібрали в середньому 2,5 тонни сочевиці з гектара – на пів тонни більше, ніж торік. За словами аграрія, цьому посприяли опади у травні та на початку червня.

Попри невисоку собівартість, культура має свої ризики, зокрема залежність від світового ринку. Значною мірою ціна сочевиці залежить від урожаю в Індії – одному з найбільших її споживачів. Коли там збирають добрий урожай, потреба в імпорті зменшується, а ціни на міжнародному ринку падають.

Нині за тонну сочевиці пропонують близько 20 тисяч гривень. Для порівняння, це приблизно на п’ять тисяч гривень більше, ніж за тонну соняшника, і на 15 тисяч – ніж за тонну пшениці. В окремі періоди закупівельна ціна сягала 40 тисяч гривень за тонну.

За даними департаменту агропромислового розвитку Кіровоградської ОВА, загалом в області працюють 3009 сільськогосподарських підприємств, із яких сочевицю вирощують лише десять. Площі під цією культурою окремо не обліковують, оскільки вона не належить до переліку соціально важливих для області.

Вирощування сочевиці на Кіровоградщині: особливості культури та ринок збуту

Наступного року в господарстві села Синюха планують збільшити посіви сочевиці щонайменше на 10 гектарів.

Раніше у господарстві на Черкащині вперше виростили японську редьку дайкон. Культуру посадили на площі 0,8 гектара й зібрали з неї до 15 тонн овочів. Нині продукцію миють, сортують, фасують і готують до продажу в супермаркетах та власних магазинах господарства.

Нагадаємо, гарбуз-велет вагою 350 кілограмів виріс у Смілі на Черкащині. Його окружність – майже чотири метри.

Історичні тури

Також на Волині розпочався сезон збору шафрану – найдорожчої у світі спеції. Єдине в області господарство, де вирощують цю культуру, розташоване у селі Борочиче. Цю справу тут шість років тому започаткували 89-річний місцевий житель Микола Микийчук та його онук Іван Яцина.