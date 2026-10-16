Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Україна вперше від початку війни передала насіння до сховища за Полярним колом

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Україна вперше від початку війни передала насіння до сховища за Полярним колом
Українська делегація спільно з представниками партнерів Seed Vault
фото: NordGen

Партія з 773 зразків охоплює 15 видів рослин, серед яких гречка, соняшник і зернові

Національна академія аграрних наук України створила резервну копію частини національної колекції рослин у Всесвітньому сховищі насіння на норвезькому архіпелазі Шпіцберген, яке називають «Ноєвим ковчегом». Передавання відбулося 13 жовтня 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NordGen.

Це перша українська поставка до сховища після початку повномасштабного вторгнення Росії. Зразки підготувала Національна академія аграрних наук України, а загалом до Арктики вирушили 773 одиниці насіння, які належать до 15 видів рослин.

Що саме відправили до Арктики

У партії є не лише культури, які традиційно вирощують на українських полях. За даними Всесвітнього сховища насіння, серед переданого:

  • 200 зразків тритикале – культури, створеної внаслідок схрещування пшениці та жита;
  • 200 зразків проса звичайного;
  • 162 зразки ячменю;
  • 100 зразків гречки;
  • інші сільськогосподарські рослини.

Гречка має для України особливе значення не лише як традиційний продукт харчування. Через короткий період вегетації її можуть сіяти аграрії, якщо озимі посіви не пережили зиму або були втрачені. Збереження різних зразків допомагає науковцям виводити сорти, які краще пристосовуються до змін клімату, хвороб і шкідників.

Україна вперше від початку війни передала насіння до сховища за Полярним колом фото 1

Як працює сховище

Всесвітнє сховище насіння розташоване на острові Шпіцберген, далеко за Полярним колом. Його відкрили 2008 року в гірському масиві. Насіння зберігають за температури мінус 18 градусів за Цельсієм, а вічна мерзлота додатково захищає колекцію.

Сховище не призначене для щоденного користування аграріїв і не замінює національних колекцій. Це резерв для генетичних банків: країни надсилають туди дублікати зразків, які вже зберігаються в їхніх наукових установах. Якщо основну колекцію пошкодять, втратять або вона стане недоступною, резервні зразки допоможуть її відновити.

У червні 2026 року в сховищі зберігали понад 1,4 млн зразків насіння. Після жовтневого поповнення колекція зросла ще на тисячі зразків, які передали 21 установа з різних країн. Українська партія стала частиною цієї глобальної системи збереження генетичного різноманіття.

Україна вперше від початку війни передала насіння до сховища за Полярним колом фото 2

Чому це важливо для України

Національна колекція генетичних ресурсів рослин налічує понад 154 тис. зразків, які представляють приблизно дві тисячі видів. Вона є основою наукових досліджень, селекції нових сортів і збереження властивостей рослин, що можуть знадобитися сільському господарству в майбутньому.

Російські окупанти поставили під загрозу й цю частину української наукової спадщини. У 2022 році було пошкоджено інфраструктуру генетичного банку рослин у Харкові. Після цього українські науковці разом із міжнародними партнерами працювали над збереженням колекції: частину зразків перевезли в безпечніше місце в Україні, а у 2025 році відкрили Дублетний центр генетичних ресурсів рослин.

Національний центр генетичних ресурсів рослин входить до системи Національної академії аграрних наук. Його фахівці збирають, досліджують і зберігають насіння культурних рослин та їхніх диких родичів. Ці матеріали потрібні селекціонерам для створення сортів із корисними властивостями, зокрема стійкіших до посухи, хвороб і шкідників.

Що ще варто знати

У червні 2026 року Україна приєдналася до Міжнародного договору про генетичні ресурси рослин для продовольства і сільського господарства. Документ сприяє співпраці держав у збереженні та обміні ресурсами, важливими для продовольчої безпеки. У межах цього процесу Україна планувала передати до сховища понад тисячу зразків зернових і кормових культур, зокрема кукурудзи, бобових, гречки та жита. Фактично у жовтні відправили 773 зразки.

Нагадаємо, раніше «Главком» розповідав, як російські війська пошкодили єдиний в Україні банк рослин у Харкові. Всесвітнє сховище на Шпіцбергені створили як міжнародний резерв на випадок катастроф, воєн та інших загроз генетичному різноманіттю сільськогосподарських культур. Зберігання дублікатів у різних місцях зменшує ризик безповоротної втрати важливих рослинних ресурсів.

Читайте також:

Теги: партії аграрії гречка Україна Арктика полярники рослини

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Для Трампа є важливим ситуативно-передвиборний і тактичний інформаційно-політичний ефект від цієї угоди
«Дизельний Мюнхен» Дональда Трампа
11 жовтня, 21:17
Зеленський і фон дер Ляєн провели напружені переговори щодо фінансової підтримки України
ЄС висунув Україні умови для отримання додаткових коштів – Bloomberg
23 вересня, 10:05
Трамп не уточнив, про який саме тип боєприпасів йдеться, а також не назвав їхню кількість
Трамп назвав причину, чому США не передали Україні потужні боєприпаси
1 жовтня, 14:33
Президент подякував усім, хто продовжує захищати державу на фронті
Зеленський відзначив воїнів, які з перших днів вторгнення захищали українські міста
5 жовтня, 21:36
Будапешт готовий підтримати подальше просування України до Євросоюзу
Угорщина готова розблокувати вступ України до Євросоюзу, але висунула умову
5 жовтня, 17:37
За словами Ярмака, поточна ситуація на фронті – це боротьба на стратегічному рівні, де сторони задіюють усі наявні ресурси
Репер-військовий Ярмак спрогнозував, скільки ще триватиме війна та назвав складові перемоги
3 жовтня, 15:15
Трамп також укотре наголосив, що Володимир Зеленський і Володимир Путін мають укласти мирну угоду
Трамп прокоментував порушення Росією енергетичного перемир’я
13 жовтня, 08:05
Володимир Зеленський розповів про відчуття зради через позицію США
Зеленський визнав, що США зрадили Україну
14 жовтня, 19:45
Глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро назвав частку Європи в розвідувальній підтримці України
Стало відомо, хто забезпечує ЗСУ двома третинами розвідданих
Вчора, 16:36

Соціум

Україна вперше від початку війни передала насіння до сховища за Полярним колом
Україна вперше від початку війни передала насіння до сховища за Полярним колом
Найвища гора Західної Європи втратила більш як метр висоти
Найвища гора Західної Європи втратила більш як метр висоти
Не тільки чума: Росія зіткнулася з підозрою на мавпячу віспу
Не тільки чума: Росія зіткнулася з підозрою на мавпячу віспу
У Франції зіткнення автобуса з поїздом зупинило рух через Ла-Манш: є поранені
У Франції зіткнення автобуса з поїздом зупинило рух через Ла-Манш: є поранені
У Німеччині пасажир намагався провезти отруйних змій у пляшках та шкарпетках
У Німеччині пасажир намагався провезти отруйних змій у пляшках та шкарпетках
Українські ракети «Барс» потрапили до планів переозброєння Німеччини
Українські ракети «Барс» потрапили до планів переозброєння Німеччини

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
375K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 жовтня: ситуація на фронті
274K
На Волині стартував сезон збору найдорожчої у світі спеції
155K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 жовтня 2026
79K
Від Брежнєва – до Зеленського. Інтерв’ю з сільською головою, яка встановила рекорд на посаді
77K
Співачка Ірина Федишин втратила доньку
69K
Жінка викупила маєток на Полтавщині, який забрали у родини 100 років тому

Новини

Податок на посилки може зачепити допомогу українцям із-за кордону: які існують ризики
Вчора, 16:30
Дизельна угода Трампа з Путіним обернулася новими проблемами для республіканців
Вчора, 14:10
Стамбул накрила потужна повінь: двоє людей загинули, сотні опинилися у водяній пастці
Вчора, 13:19
Партнери позбавляють Україну одного зі способів збивати реактивні шахеди – Флеш
14 жовтня, 12:03
Справа «Північних потоків»: активісти зберуться біля суду в Гамбурзі
13 жовтня, 21:40
Al Jazeera про Буданова: «Харизматичний військовий лідер» із президентськими перспективами
13 жовтня, 17:12

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua