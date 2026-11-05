Садить город та збирає сотні переглядів. Фермер з Хмельниччини став зіркою TikTok

Сергій Буян показує у блозі, як працює в полі, городі та базарі

Мешканець Тернопільщини Сергій Буян веде блог про городництво. Чоловік розповідає, як вирощує культури та ділиться власним досвідом з підписниками. Відео городника збирають десятки та навіть сотні переглядів. Про це пише «Главком» із посиланням на Суспільне Хмельницький.

Сергій Буян вирощує овочі самостійно. Для чоловіка городництво – головна справа його життя. «Це моя основна професійна діяльність – городництво. Я займаюсь домашніми соліннями і сухофруктами. Овочі консервую, засушую різні фрукти», – розповів він.

Городництво не лише приносить Сергію Буяну задоволення, але й дохід. Цим він і ділиться у соцмережах. Його акаунт у TikTok налічує майже 7 тис. підписників. Свій блог чоловік почав вести 3 жовтня 2025 року. «Людям подобається спостерігати за тим, що я роблю. У мене майже сім тисяч підписників, відео переглядають тисячі людей. Вони цікавляться, ставлять питання, намагаються дізнатись мої професійні секрети», – зазначив фермер.



Окрему увагу підписників привертає тема посадку частинка, чим Сергій Буян займається понад пʼять років. Також вирощує різні овочі, але до фруктів руки ще не дійшли.

У своїх відео блогер також розповідає та показує, як працює в полі, городі та базарі, де продає свої соління. На відео Сергія Буяна можна побачити залаштунки усього процесу створення солінь від вирощування овочів до продажу. Крім того, в блозі городника переважає й лайф-контент, де він розмовляє з підписниками та відповідає на їхні питання.

Також повідомлялося, на Тернопільщині фермер Петро Чорнота веде блог про свій город та дивує мережу унікальними овочами та фруктами. Чоловік вирощує культури у різноманітних формах, а його відео збирають тисячі та навіть мільйони переглядів у соцмережах.