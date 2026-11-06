Головна Гроші Економіка
search button user button menu button
1717-й день війни
Операція «Карфаген»
Мирні переговори
Енергетична тривога
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

Кіровоградщина: антикорупційні активісти звернулися до влади через ситуацію навколо підприємства «Червоний землероб»

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Кіровоградщина: антикорупційні активісти звернулися до влади через ситуацію навколо підприємства «Червоний землероб»
Через арешти зерна та рахунків підприємство, за словами Муленка, зазнає значних збитків
фото: depositphotos.com

Олександр Муленко просить перевірити, хто стоїть за тиском на «Червоний землероб»

Державне агропідприємство, яке піднялося з руїн до трійки найкращих в Україні, знищують ті, хто мав би його захищати. Про це на прес-конференції заявив голова Всеукраїнського руху «Громадськість проти корупції» Олександр Муленко. За його словами, історія ДП «Червоний землероб» виходить далеко за межі Кіровоградської області. На тлі оприлюднених НАБУ фактів у справі «Карфаген» це свідчить про існування в середени правоохоронної системи масштабної кримінальної мережі.

«Поки підприємство розкрадали, заганяли в борги й доводили до банкрутства, правоохоронці нічого не бачили. Порожні склади, зламані трактори, поля в бур’янах та майже 80 млн грн боргів нікого не бентежили. Але щойно господарство почало платити податки – на нього посипалися рапорти, обшуки й арешти. Це не випадковість. Це схема, і вона працює не вперше», – заявив Олександр Муленко. Піднятися з колін «Червоному землеробу» допомогли форвардні контракти, які є звичайними для агробізнесу. Господарство почало повертати борги державі й у 2026 році вийшло на третє місце в Україні за врожайністю серед державних агропідприємств. 

Муленко повідомив, що щойно пішли перші успіхи, ГУНП у Кіровоградській області відкрило кримінальне провадження за ч. 4 ст. 191 КК України. «Все почалося з рапорту співробітника, працюючого у системі того самого Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, який фігурує у «Карфагені».

«Оперативник Олександр Шевчук чомусь вирішив представити звичайний авансовий платіж за форвардним контрактом як продаж зерна за заниженими цінами. Що це, як не навмисна підтасовка фактів та службовий злочин?» – запитує Муленко. Він розповів, що коли вигаданий характер «фактів» став очевидним, Шевчук склав другий рапорт – про «прихований» врожай соняшнику, постачання якого ще взагалі не відбулося. Звісно, адекватних доказів слідство знову не знайшло. Така «наполегливість», на думку Муленка може свідчити про замовний характер справи.

«Виникає підозра, що хтось «зверху» поставив Шевчуку завдання – знайти будь-яку причину, щоб знову довести до зубожіння «Червоний землероб» та знищити його менеджмент. У свій час ми назвемо прізвища тих, хто за цим стоїть. Тих, хто є настільки впливовим, що легко маніпулює слідством, прокуратурою та судами, та ще й має нахабство натякати на начебто зв’язки з Офісом Президента», – пообіцяв голова антикорупційного Руху. Муленко навів представникам ЗМІ таку статистику: у межах проваджень проти «Червоного землеробу» було отримано 64 судові дозволи на слідчі дії! Це десятки обшуків й виімок і навіть прослуховування телекомунікаційних мереж.

«Я не пам’ятаю, щоб щось подібне співробітники ДСР робили по відношенню фігурантів найгучніших корупційних справ. Але тут чомусь звичайні аграрії зробилися для них гірше ніж кол-центри та наркоброни!» – обурився Муленко. Безкінечні обшуки, арешти зерна та рахунків спричиняють мільйонні збитки: поля не обробляються, посівна зірвана, податки не сплачуються, працівники не знають, чи отримають зарплату. 

Державний актив, як об’єкт приватизації, знецінюється з кожним днем. Але може саме це є «таємною місією» цієї справи? – пропонує замислитися голова Руху. «Ми бачимо, що діє система, яка висмоктує всі соки з держави – з громадян, з бізнесу, з держпідприємств. НАБУ вже розплутує цю систему зсередини. Ми просимо звернути увагу й на Кіровоградщину», – заявив Муленко. Він наполягає: ситуація з «Червоним землеробом» – не поодинокий випадок, а розповсюджена практика, яка залишає країну без майбутнього, економіку – без розвитку, а під час війни повинна розглядатися як злочин проти нацбезпеки.

Муленко нагадав, що вона прямо суперечить зобов’язанням, які Україна взяла на себе на шляху до ЄС. Європейська Комісія у звіті за 2025 рік окремо наполягала на усуненні можливостей ручного впливу на досудові розслідування. Крім того, рішеннями РНБО, введеними в дію указами Президента у 2024 та 2025 роках, правоохоронцям доручено переглянути обмежувальні заходи проти суб’єктів господарювання, утримуватися від дій, що блокують їхню роботу, а також запроваджено мораторій на втручання державних органів у діяльність бізнесу.

«Дивним чином Кіровоградщина перетворилася на зону, вільну від закону, де всі ці вимоги не діють», – підкреслив Муленко.

За словами Муленка, Рух вже ініціював низку громадських та журналістських розслідувань. Також Рух звертається до НАБУ, ДБР, Офісу Генерального прокурора та профільних комітетів Верховної Ради з вимогою провести незалежну перевірку всіх обставин проваджень, обґрунтованості слідчих дій і можливого стороннього впливу на розслідування. «Ми переконані, що держава дасть цьому жорстку й принципову оцінку», – підсумував Олександр Муленко.

Читайте також:

Теги: податки аграрії слідство активісти держава розслідування

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Судно Fitburg, капітана якого засудили за пошкодження підводних кабелів у Фінській затоці.
Фінський суд засудив російського капітана судна Fitburg на три роки
Вчора, 12:48
За поширення інтимного відео чоловік відсидить вісім років
На Закарпатті чоловік отримав вісім років в'язниці через 16-секундне відео
31 жовтня, 19:14
Пайк вважають єдиною відомою людиною, яка вижила після введення смертельної ін'єкції
«Біль пронизує душу»: жінка, яка вижила після страти, зробила заяву
31 жовтня, 06:10
Автомобіль ВАЗ правоохоронці виявили у водоймі у Кам’янець-Подільському районі
Троє підлітків загинули на Хмельниччині: авто знайшли на дні річки
30 жовтня, 22:10
Хто такий контрагент і чим він відрізняється від клієнта
Хто такий контрагент і чим він відрізняється від клієнта Реклама
20 жовтня, 12:54
Через обміління річки і виходом з ладу двигуна човен, на якому перебував наряд, прибило до молдовського берега, кажуть у Держприкордонслужбі
У Молдові затримано українських прикордонників, які переслідували втікача через Дністер
17 жовтня, 15:16
Вступаємо в ЄС. До чого треба бути готовим громадянам та бізнесу. Частина 6
Вступаємо в ЄС. До чого треба бути готовим громадянам та бізнесу. Частина 6 Спецпроєкт
14 жовтня, 12:00
Законопроєкт викликає невдоволення не лише через майбутнє оподаткування посилок
Податок на посилки. Депутатка пояснила, чому парламент може завалити вимогу Корецького
12 жовтня, 21:32
Фаворитом у рейтингу Наталі стали Ніцца, Канни та невеликі міста біля Середземного моря
Де в Європі комфортніше жити: блогерка порівняла ціни, клімат і менталітет у п’яти країнах
10 жовтня, 18:15

Економіка

Кіровоградщина: антикорупційні активісти звернулися до влади через ситуацію навколо підприємства «Червоний землероб»
Кіровоградщина: антикорупційні активісти звернулися до влади через ситуацію навколо підприємства «Червоний землероб»
Мінекономіки зволікає із застосуванням антидемпінгових заходів на турецькі труби – GMK Center
Мінекономіки зволікає із застосуванням антидемпінгових заходів на турецькі труби – GMK Center
Італійське ЗМІ б’є на сполох: під загрозою 30% українського експорту і доходи пів мільйона людей
Італійське ЗМІ б’є на сполох: під загрозою 30% українського експорту і доходи пів мільйона людей
Національний банк прогнозує скорочення економіки України
Національний банк прогнозує скорочення економіки України
Нацбанк виступив проти легалізації криптовалют за новими правилами
Нацбанк виступив проти легалізації криптовалют за новими правилами
Українські облігації різко подорожчали після виборів у США – Bloomberg
Українські облігації різко подорожчали після виборів у США – Bloomberg

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
378K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 листопада: ситуація на фронті
159K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 листопада 2026
150K
Має тонну врожаю із 200-метрового рядка: на Черкащині фермер вирощує унікальну культуру
97K
Залужний повідомив про історичне рішення Британії стосовно українських дітей
71K
Кремль заявив про налагодження діалогу між українським і російським омбудсменами
55K
Путін звернувся до всіх членів уряду РФ із незвичною вимогою

Новини

В Україні до 10°, місцями дощитиме: погода на 6 листопада 2026 року
Сьогодні, 05:59
Яке релігійне свято відзначається 6 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
В Україні до 9°, прийшло похолодання: погода на 5 листопада 2026 року
Вчора, 06:14
Яке релігійне свято відзначається 5 листопада 2026: традиції та молитва
4 листопада, 22:00
День залізничника України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
4 листопада, 07:45
В Україні до 10°, у деяких областях дощитиме: погода на 4 листопада 2026 року
4 листопада, 05:56

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua