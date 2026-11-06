Кіровоградщина: антикорупційні активісти звернулися до влади через ситуацію навколо підприємства «Червоний землероб»

Олександр Муленко просить перевірити, хто стоїть за тиском на «Червоний землероб»

Державне агропідприємство, яке піднялося з руїн до трійки найкращих в Україні, знищують ті, хто мав би його захищати. Про це на прес-конференції заявив голова Всеукраїнського руху «Громадськість проти корупції» Олександр Муленко. За його словами, історія ДП «Червоний землероб» виходить далеко за межі Кіровоградської області. На тлі оприлюднених НАБУ фактів у справі «Карфаген» це свідчить про існування в середени правоохоронної системи масштабної кримінальної мережі.

«Поки підприємство розкрадали, заганяли в борги й доводили до банкрутства, правоохоронці нічого не бачили. Порожні склади, зламані трактори, поля в бур’янах та майже 80 млн грн боргів нікого не бентежили. Але щойно господарство почало платити податки – на нього посипалися рапорти, обшуки й арешти. Це не випадковість. Це схема, і вона працює не вперше», – заявив Олександр Муленко. Піднятися з колін «Червоному землеробу» допомогли форвардні контракти, які є звичайними для агробізнесу. Господарство почало повертати борги державі й у 2026 році вийшло на третє місце в Україні за врожайністю серед державних агропідприємств.

Муленко повідомив, що щойно пішли перші успіхи, ГУНП у Кіровоградській області відкрило кримінальне провадження за ч. 4 ст. 191 КК України. «Все почалося з рапорту співробітника, працюючого у системі того самого Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, який фігурує у «Карфагені».

«Оперативник Олександр Шевчук чомусь вирішив представити звичайний авансовий платіж за форвардним контрактом як продаж зерна за заниженими цінами. Що це, як не навмисна підтасовка фактів та службовий злочин?» – запитує Муленко. Він розповів, що коли вигаданий характер «фактів» став очевидним, Шевчук склав другий рапорт – про «прихований» врожай соняшнику, постачання якого ще взагалі не відбулося. Звісно, адекватних доказів слідство знову не знайшло. Така «наполегливість», на думку Муленка може свідчити про замовний характер справи.

«Виникає підозра, що хтось «зверху» поставив Шевчуку завдання – знайти будь-яку причину, щоб знову довести до зубожіння «Червоний землероб» та знищити його менеджмент. У свій час ми назвемо прізвища тих, хто за цим стоїть. Тих, хто є настільки впливовим, що легко маніпулює слідством, прокуратурою та судами, та ще й має нахабство натякати на начебто зв’язки з Офісом Президента», – пообіцяв голова антикорупційного Руху. Муленко навів представникам ЗМІ таку статистику: у межах проваджень проти «Червоного землеробу» було отримано 64 судові дозволи на слідчі дії! Це десятки обшуків й виімок і навіть прослуховування телекомунікаційних мереж.

«Я не пам’ятаю, щоб щось подібне співробітники ДСР робили по відношенню фігурантів найгучніших корупційних справ. Але тут чомусь звичайні аграрії зробилися для них гірше ніж кол-центри та наркоброни!» – обурився Муленко. Безкінечні обшуки, арешти зерна та рахунків спричиняють мільйонні збитки: поля не обробляються, посівна зірвана, податки не сплачуються, працівники не знають, чи отримають зарплату.

Державний актив, як об’єкт приватизації, знецінюється з кожним днем. Але може саме це є «таємною місією» цієї справи? – пропонує замислитися голова Руху. «Ми бачимо, що діє система, яка висмоктує всі соки з держави – з громадян, з бізнесу, з держпідприємств. НАБУ вже розплутує цю систему зсередини. Ми просимо звернути увагу й на Кіровоградщину», – заявив Муленко. Він наполягає: ситуація з «Червоним землеробом» – не поодинокий випадок, а розповсюджена практика, яка залишає країну без майбутнього, економіку – без розвитку, а під час війни повинна розглядатися як злочин проти нацбезпеки.

Муленко нагадав, що вона прямо суперечить зобов’язанням, які Україна взяла на себе на шляху до ЄС. Європейська Комісія у звіті за 2025 рік окремо наполягала на усуненні можливостей ручного впливу на досудові розслідування. Крім того, рішеннями РНБО, введеними в дію указами Президента у 2024 та 2025 роках, правоохоронцям доручено переглянути обмежувальні заходи проти суб’єктів господарювання, утримуватися від дій, що блокують їхню роботу, а також запроваджено мораторій на втручання державних органів у діяльність бізнесу.

«Дивним чином Кіровоградщина перетворилася на зону, вільну від закону, де всі ці вимоги не діють», – підкреслив Муленко.

За словами Муленка, Рух вже ініціював низку громадських та журналістських розслідувань. Також Рух звертається до НАБУ, ДБР, Офісу Генерального прокурора та профільних комітетів Верховної Ради з вимогою провести незалежну перевірку всіх обставин проваджень, обґрунтованості слідчих дій і можливого стороннього впливу на розслідування. «Ми переконані, що держава дасть цьому жорстку й принципову оцінку», – підсумував Олександр Муленко.