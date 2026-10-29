«За землю!». У Київраді діє таємна коаліція
Не чули? Зараз все розкажу
Учора я пережив навалу ботів. Сталося це лише через те, що повідомив про те, як президент Зеленський бачить ситуацію в Києві.
Так, я був на зустрічі з президентом.
Так, я чув, що він говорив.
Так, я вам це повідомив.
Далі оцінюйте це хто як хоче.
Але вже сьогодні я готовий до другої порції хейту.
Партнер «Главкома», громадська ініціатива «Голка», провела дуже масштабне дослідження, яке показує, що відбувається у столиці і хто нею насправді керує.
Колеги взяли і проаналізували майже 10 тис. (!!!) голосувань Київради за шість років її роботи без виборів. І ось цей масив рішень дуже точно показує, хто з ким ̷с̷п̷и̷т̷ь̷ ̷ дружить в Київраді. І як працює таємна коаліція Кличка.
А далі сухі факти і цифри. Не оцінки, не суб'єктивні роздуми, навіть не заяви президента, а математика.
Перше і ключове. Земля
За шість років Київрада провела 3340 земельних голосувань. Тобто третина рішень, які ухвалюють столичні депутати, – земельні. За висновками, які ґрунтуються на цифрах, найбільш злагоджено підтримують всі земельні рішення «Удар» і «Батьківщина», далі з невеликим відривом йдуть ЄС, «Слуги», ОПЗЖ... Саме ці голоси й формують реальну більшість у питаннях, де йдеться про найдорожчий ресурс столиці.
І це все на тлі розслідування НАБУ «Чисте місто» про «туалетні схеми», у якому фігурують представники різних політичних сил, пов’язані колишньою командою Леоніда Черновецького. Тобто сам Леонід Міхалич давно злиняв, але його команда в грі і розосереджена вона по всій закутках Київради.
Другий момент. Сам Кличко завбачливо за земельний дерибан голосує неохоче
Мер «за» проголосував 168 разів – десь 5% від загальної кількості земельних рішень. Береже репутацію?
Точно такі самі тренди можна прослідкувати і в інших грошовитих рішеннях.
Висновок: у Київраді немає, не було і не буде сильної опозиції. Коли ви чуєте щось про політичні сварки, конфлікти Кличка з Банковою, публічні протистояння, знайте,
коли діло доходить до землі й грошей, всі швидко знаходять спільну мову.
Більше цифр і фактів – у великому матеріалі на «Главкомі».
І ще. Тепер у киян є пречудесний інструмент від «Голки» «Перезаряди країну», де можна перевірити, що накоїв їхній депутат за шість років. Оцінка виставлена не за політичними заявами, а за результатами майже 10 тисяч голосувань і за конкретними рішеннями.
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