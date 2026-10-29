«За землю!». У Київраді діє таємна коаліція

Не чули? Зараз все розкажу

Учора я пережив навалу ботів. Сталося це лише через те, що повідомив про те, як президент Зеленський бачить ситуацію в Києві.

Так, я був на зустрічі з президентом.

Так, я чув, що він говорив.

Так, я вам це повідомив.

Далі оцінюйте це хто як хоче.

Але вже сьогодні я готовий до другої порції хейту.

Партнер «Главкома», громадська ініціатива «Голка», провела дуже масштабне дослідження, яке показує, що відбувається у столиці і хто нею насправді керує.

Колеги взяли і проаналізували майже 10 тис. (!!!) голосувань Київради за шість років її роботи без виборів. І ось цей масив рішень дуже точно показує, хто з ким ̷с̷п̷и̷т̷ь̷ ̷ дружить в Київраді. І як працює таємна коаліція Кличка.

А далі сухі факти і цифри. Не оцінки, не суб'єктивні роздуми, навіть не заяви президента, а математика.

Перше і ключове. Земля

За шість років Київрада провела 3340 земельних голосувань. Тобто третина рішень, які ухвалюють столичні депутати, – земельні. За висновками, які ґрунтуються на цифрах, найбільш злагоджено підтримують всі земельні рішення «Удар» і «Батьківщина», далі з невеликим відривом йдуть ЄС, «Слуги», ОПЗЖ... Саме ці голоси й формують реальну більшість у питаннях, де йдеться про найдорожчий ресурс столиці.

І це все на тлі розслідування НАБУ «Чисте місто» про «туалетні схеми», у якому фігурують представники різних політичних сил, пов’язані колишньою командою Леоніда Черновецького. Тобто сам Леонід Міхалич давно злиняв, але його команда в грі і розосереджена вона по всій закутках Київради.

Другий момент. Сам Кличко завбачливо за земельний дерибан голосує неохоче

Мер «за» проголосував 168 разів – десь 5% від загальної кількості земельних рішень. Береже репутацію?

Точно такі самі тренди можна прослідкувати і в інших грошовитих рішеннях.

Висновок: у Київраді немає, не було і не буде сильної опозиції. Коли ви чуєте щось про політичні сварки, конфлікти Кличка з Банковою, публічні протистояння, знайте,

коли діло доходить до землі й грошей, всі швидко знаходять спільну мову.

Більше цифр і фактів – у великому матеріалі на «Главкомі».

І ще. Тепер у киян є пречудесний інструмент від «Голки» «Перезаряди країну», де можна перевірити, що накоїв їхній депутат за шість років. Оцінка виставлена не за політичними заявами, а за результатами майже 10 тисяч голосувань і за конкретними рішеннями.