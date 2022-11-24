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Бізнес благає відкрити державні реєстри

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
Бізнес благає відкрити державні реєстри
Бізнес стикнувся з суттєвими складнощами щодо перевірки контрагентів

Тисяча користувачів YouControl вислови свої думки про закриті публічні реєстри

З моменту закриття в Україні більше сотні публічних реєстрів пройшло 9 місяців. За цей час держава не надала обґрунтованих відповідей щодо причин цього закриття та не провела трискладовий тест, як того вимагає ЗУ «Про доступ до публічної інформації». А пояснення на кшталт – «через ризики для національної безпеки» – лише породило низку додаткових питань та непорозумінь. Адже який ризик безпеці несе, до прикладу, фінансова звітність компаній, декларації чиновників, реєстр корупціонерів, ЄДР, дані, що стосуються екології та стану довкілля? 

Починаючи від 24-го лютого YouControl адвокатує тему незаконного закриття публічних реєстрів. До виступів та роз’яснювальних статей в медіа, офіційних звернень на адресу Мінцифри та розпорядників, об'єднання навколо теми впливових громадських, організацій та асоціацій, ми вирішили додати ще думку наших користувачів. Ми звернулися безпосередньо до юзерів YouControl і запитали: яких актуальних даних їм не вистачає та як відсутність реєстрів вплинула на їхню життєдіяльність.

В опитуванні, що проходило на початку листопада, взяли участь 1000 респондентів. Серед них: приватні підприємці, юристи, бухгалтери, фахівці з безпеки, держслужбовці, журналісти, аналітики, маркетологи та інші представники професій з абсолютно різних сфер діяльності. У респондентів була можливість множинного вибору (одна особа могла обрати кілька запропонованих опцій, а також запропонувати власний варіант відповіді на запитання).

Яких актуальних даних не вистачає найбільше

Як показали результати опитування найбільше людям не вистачає загальних реєстраційних даних компаній. 43% респондентів відповіли, що потребують інформації про місцеперебування організацій, учасників, директорів підприємств тощо. Ці дані забезпечує закритий на сьогодні Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. На другому місці – фінансова звітність компаній (39%) та дані про податкову заборгованість (34%). Розпорядник даної інформації – Державна податкова служба. Також серед найбільш бажаних для відкриття: реєстр нерухомості, декларації чиновників та екологічні дані.

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Як закриття реєстрів впливає на діяльність 

Найбільш часто відмічена відповідь – «з'явилися суттєві складнощі з перевіркою контрагентів». Про такий негативний фактор зазначили 66% респондентів з 679 осіб, які відповіли на дане питання. Також поширеною стала проблема аналізу ринків, пошуку нових клієнтів, партнерів та постачальників – 28%. Для 24% погіршилась ефективність стандартних бізнес-процесів. Також серед суттєвих проблем: зростання витрат на збір та аналіз даних, збитки бізнесу від співпраці з неперевіреними ризиковими партнерами, зупинка частини важливих бізнес-процесів. 18% респондентів відзначили, що закриття низки публічних реєстрів має негативні наслідки для країни в цілому.

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Сергій Мільман засновник і СЕО YouControl: «Чому не можна чекати завершення війни і тільки тоді відкривати дані? Тому що дані потрібні для пришвидшення перемоги. По-перше, перевірка фізосіб і компаній в реєстрах, сприятиме правоохоронним органам виявляти ворогів: агентів Кремля, колаборантів, ДРГ. 

По-друге, відповідно до офіційної інформації від Мінфіну,  дефіцит бюджету України складає з початку року 638,7 млрд грн. Компанії закриваються, катастрофічно зменшуються надходження від сплати податків підприємцями, росте ризик несплати державних видатків. Завдяки відкритим даним бізнес зможе знаходити нові ринки та нових партнерів, створюючи робочі місця та сплачувати податки, таким чином підтримуючи і ЗСУ, і економіку країни в цілому. 

По-третє, корупція – це союзник путіна. І чим потужнішим буде громадський контроль і прозоріші дії влади, тим менший рівень корупції спостерігатимемо, зросте довіра до держави. Громадськість має знати як розподіляються бюджетні кошти, чи вони не розкрадаються, чи йдуть за призначенням на допомогу армії та постраждалих у війні. Крім того, міжнародні донори та партнери вимагають прозорого й доброчесного  розподілу коштів на перемогу та відновлення України. І забезпечити це можуть теж відкриті дані». 

Які дані потрібно негайно відкрити 

З огляду на результати опитування та з власних спостережень команди YouControl  залишається очевидним, що негайного відкриття потребують:

  • Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Реєстр необхідний  для верифікації, аналізу та моніторингу зареєстрованих компаній. Відсутність можливості для ідентифікації та перевірки фірм, їхніх керівників, засновників і кінцевих бенефіціарів створює низку проблем при співпраці між контрагентами, посилює ризики фінансової системи України і генерує численні порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу. Зокрема, в частині виявлення «російського сліду» .
  • Фінзвітність від ДПС і Держстату. Через закриття цих даних тисячі бізнесменів, громадських діячів, науковців не отримують необхідну їм інформацію про фінансове здоров’я українських компаній. Дані про податкову заборгованість критичні для нормального функціонування банків та фінансових посередників, а також інших суб’єктів господарювання з точки зору дотримання практик належної податкової обачності. Компанії стикаються з ситуаціями, коли їм відмовляють в кредитуванні або не допускають до участі в грантах через застарілу інформацію щодо податкової історії.
  • Реєстр декларацій держслужбовців та реєстр корупціонерів. Без цих даних значно погіршився рівень громадського контролю за діями влади. Фактично зупинився процес виявлення корупційних ризиків чиновників на підставі аналізу фактів про динаміку майнового стану декларантів. Є побоювання, що недобросовісні можновладці можуть використовувати війну для незаконного збагачення. А це особливо критично в умовах дефіциту бюджету.
  • Екологічні дані. Це запорука нашого здорового та безпечного життя. Їх відкритість є критичною умовою для охорони довкілля та можливості відновлення звільнених територій. А ще це обов'язкова умова членства в ЄС.
Теги: бізнес держава корупція податки реєстр

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Пресрелізи

Бізнес благає відкрити державні реєстри
Бізнес благає відкрити державні реєстри
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Прес-релізи

Бізнес благає відкрити державні реєстри
Бізнес благає відкрити державні реєстри
24 листопада, 17:30
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