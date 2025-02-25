У застосунку «Приват24» стався масштабний збій: що відомо

Інформації про планові роботи також немає

У мережі користувачі зазначають, що під час транзакцій не проходить оплата, або й взагалі не можна увійти у застосунок

Увечері, 25 лютого, у застосунку «Приват24» зафіксовано технічний збій, через який клієнти банку можуть стикатися з труднощами під час використання застосунку. Про це повідомляє «Главком».

«Помилка виконання операції. Будь ласка, повторіть пізніше», – йдеться у повідомленні в застосунку. У мережі користувачі зазначають, що під час транзакцій не проходить оплата, або й взагалі не можна увійти у застосунок.

З чим пов’язана ця проблема, наразі невідомо. Жодних офіційних повідомлень про технічні труднощі в «Приват24» від ПриватБанку поки не з’явилося. Інформації про планові роботи немає.

Нагадаємо, ще 18 листопада ввечері спостерігався збій у роботі мобільного застосунку Приват24, а також виникають проблеми із сайтом Приват24. Користувачі скаржаться, що не можуть увійти в Приват24 ані через телефон, ані через ноутбук або ПК.

До слова, Приватбанк наприкінці січня уклав договір із ТОВ «Спецвузавтоматика» на закупівлю трьох люксових мобільних телефонів загальною вартістю 145,6 тис. грн. Про це повідомляє «Главком» із покликанням на систему держзакупівель ProZorro.

Вже до 12 лютого підрядник має поставити до Києва смартфони Apple iPhone 16 вартістю 44,8 тис. грн, Apple iPhone 16 Pro за 56,3 тис. грн і Apple iPhone 15 Plus за 44,5 тис. грн. Усі пристрої замовник побажав у чорному кольору і з вбудованою пам’яттю 128 ГБ.