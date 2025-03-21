Головна Київ Новини
search button user button menu button

«Робота» через інтернет: киянин готувався спалити банк, але потрапив до рук поліції

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
«Робота» через інтернет: киянин готувався спалити банк, але потрапив до рук поліції
Чоловік підготував пляшки із запальною сумішшю, але його плану завадили патрульні
фото: патрульна поліція Києва/Facebook

Під час патрулювання Дніпровського району інспектори помітили підозрілого чоловіка, який, побачивши службовий автомобіль, подався навтьоки

У Києві чоловік, бажаючи заробити швидких грошей, погодився на злочинну пропозицію невідомих здійснити підпал одного з відділень банку. Під час виконання «роботи» чоловік потрапив у поле зору столичних патрульних. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на патрульну поліцію Києва

Повідомляється, що під час патрулювання Дніпровського району, інспектори помітили підозрілого чоловіка, який, побачивши службовий автомобіль, подався навтьоки. Поліцейські швидко наздогнали та зупинили втікача.

«Спілкуючись з патрульними, громадянин повідомив, що знайшов у мережі Інтернет роботу, де повинен був підпалити одне з відділень банку за грошову винагороду», – йдеться у повідомленні.

Під час патрулювання Дніпровського району, інспектори помітили підозрілого чоловіка, який, побачивши службовий автомобіль, подався навтьоки
Під час патрулювання Дніпровського району, інспектори помітили підозрілого чоловіка, який, побачивши службовий автомобіль, подався навтьоки
фото: патрульна поліція Києва/Facebook

Патрульні затримали ймовірного порушника та викликали на місце слідчо-оперативну групу для подальшого з'ясування всіх обставин цієї події.

Повідомляється, що під час обстеження прилеглої території інспектори виявили пляшки з, ймовірно, запальною сумішшю. Громадянин зізнався, що підготував суміш, аби підпалити приміщення банку.

Стосовно дій громадянина внесені відомості до ЄРДР за ч. 2 ст. 15 (Замах на кримінальне правопорушення) та ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. 

Нагадаємо, у Києві правоохоронці затримали дві групи паліїв, які на замовлення російських спецслужб спалили залізничну шафу та сім автомобілів військових. 

Раніше повідомлялося, що російські куратори, що наймали паліїв автівок в Україні, доручили виконавцям нове завдання – виводити з ладу енергетичні об’єкти. Про це йдеться в публікації «Главкома» «Хто палить машини військових? Технології найму, психологічні прийоми та «гонорари».

На початку жовтня 2024 року у місті Ірпінь невідомі підпалили автомобіль популярного блогера. Полум’ям було знищено гараж і дві автівки, які були там. Правоохоронці провели низку оперативно-розшукових заходів та встановили особи паліїв. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Читайте також:

Теги: інтернет чоловік Київ банк

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Команда Цифрового нагадує, що штрафів легко уникнути, вчасно сплачуючи за паркування через застосунок у розділі «Сервіси водія»
У додатку «Київ Цифровий» з’явилася важлива інформація для власників авто
26 лютого, 08:14
Слідчі виявили, що для заволодіння землею жінки використали підроблений договір іпотеки
Заволодіння землею на 3 млн грн. У Києві викрито шахрайську схему держреєстратора
5 березня, 12:06
Протягом 2014-2018 років банк «Аркада» був управителем Фонду фінансування будівництва житла
Справа на 110 млн грн. Прокуратура знов взялася за екскерівника банку «Аркада»
4 березня, 23:45
Станом на 09:00 вологість повітря в Києві складає 86%
У столиці значно погіршилась якість повітря
22 лютого, 09:17
Наслідки нічної атаки на столицю
Рятувальники показали наслідки нічної атаки на Київ
23 лютого, 07:11
Потерпілого госпіталізували до лікарні, наразі його життю нічого не загрожує
У Києві п’яний іноземець на переході збив чоловіка та намагався втекти з місця ДТП
24 лютого, 16:54
Суд визнав, що націоналізація Приватбанку була правомірною
Чий Приватбанк? Верховний суд поставив крапку в питанні
27 лютого, 09:20
За словами голови комісії Київради, існує три винятки, за яких можливі перейменування чи найменуванння вулиць у Києві
Київрада готує нову порцію перейменувань вулиць. Оприлюднено список
5 березня, 14:01
Кредитори чекали на боржника під одним із ресторанів столиці. Коли чоловік сидів у машині, йому пробили колесо
Стрілянина з погонею через борг $120 тис.: у Києві троє чоловіків напали на іноземця
19 березня, 10:51

Новини

Влада попередила про можливі гучні вибухи на Київщині
Влада попередила про можливі гучні вибухи на Київщині
Як дістатися з правого на лівий берег Києва під час тривог: список маршрутів
Як дістатися з правого на лівий берег Києва під час тривог: список маршрутів
«Робота» через інтернет: киянин готувався спалити банк, але потрапив до рук поліції
«Робота» через інтернет: киянин готувався спалити банк, але потрапив до рук поліції
Київ почав прибирати покинуті на вулицях автівки. Як повернути помилково евакуйовану власність
Київ почав прибирати покинуті на вулицях автівки. Як повернути помилково евакуйовану власність
На столичній Оболоні п’яний водій збив пішохода і втік: поліція повідомила про хід справи
На столичній Оболоні п’яний водій збив пішохода і втік: поліція повідомила про хід справи
На Київщині один із сервісних центрів МВС почав працювати під час тривоги: адреса
На Київщині один із сервісних центрів МВС почав працювати під час тривоги: адреса

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
268K
Помста за Крупу. Лікарі ліквідованих МСЕК пішли у контрнаступ
190K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 березня: ситуація на фронті
67K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 березня 2025
22K
Ірина Білик перервала ювілейний тур через складну хворобу: стали відомі деталі
20K
Польща раптово закликала жителів зробити запаси
15K
«Щур», якого впіймав Малюк, заговорив про загрози для свого життя

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 01:54
Спроба теракту в Рівному та візит Зеленського до Норвегії. Головне за 20 березня
Вчора, 21:06
Українці зможуть побачити сонячне затемнення: названо дату
19 березня, 15:31
Повітряна тривога у Києві через загрозу дронів тривала 21 хвилину
18 березня, 09:23
18 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
18 березня, 00:05
Новий рік під пальмами? Метеорологиня розповіла, як зміняться зими в Україні
17 березня, 11:07

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua