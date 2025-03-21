«Робота» через інтернет: киянин готувався спалити банк, але потрапив до рук поліції

Під час патрулювання Дніпровського району інспектори помітили підозрілого чоловіка, який, побачивши службовий автомобіль, подався навтьоки

У Києві чоловік, бажаючи заробити швидких грошей, погодився на злочинну пропозицію невідомих здійснити підпал одного з відділень банку. Під час виконання «роботи» чоловік потрапив у поле зору столичних патрульних. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на патрульну поліцію Києва.

Повідомляється, що під час патрулювання Дніпровського району, інспектори помітили підозрілого чоловіка, який, побачивши службовий автомобіль, подався навтьоки. Поліцейські швидко наздогнали та зупинили втікача.

«Спілкуючись з патрульними, громадянин повідомив, що знайшов у мережі Інтернет роботу, де повинен був підпалити одне з відділень банку за грошову винагороду», – йдеться у повідомленні.

Під час патрулювання Дніпровського району, інспектори помітили підозрілого чоловіка, який, побачивши службовий автомобіль, подався навтьоки фото: патрульна поліція Києва/Facebook

Патрульні затримали ймовірного порушника та викликали на місце слідчо-оперативну групу для подальшого з'ясування всіх обставин цієї події.

Повідомляється, що під час обстеження прилеглої території інспектори виявили пляшки з, ймовірно, запальною сумішшю. Громадянин зізнався, що підготував суміш, аби підпалити приміщення банку.

Стосовно дій громадянина внесені відомості до ЄРДР за ч. 2 ст. 15 (Замах на кримінальне правопорушення) та ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Києві правоохоронці затримали дві групи паліїв, які на замовлення російських спецслужб спалили залізничну шафу та сім автомобілів військових.

Раніше повідомлялося, що російські куратори, що наймали паліїв автівок в Україні, доручили виконавцям нове завдання – виводити з ладу енергетичні об’єкти. Про це йдеться в публікації «Главкома» «Хто палить машини військових? Технології найму, психологічні прийоми та «гонорари».

На початку жовтня 2024 року у місті Ірпінь невідомі підпалили автомобіль популярного блогера. Полум’ям було знищено гараж і дві автівки, які були там. Правоохоронці провели низку оперативно-розшукових заходів та встановили особи паліїв. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.